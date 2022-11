Der "Messi" des FC Bayern: Neue Lobeshymnen auf Musiala

IMAGO/RHR-FOTO

Jamal Musiala zeigte erneut eine Top-Leistung beim FC Bayern

Mit seinen zwei Torvorlagen war Jamal Musiala beim 2:0-Sieg des FC Bayern gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend einmal mehr der entscheidende Mann. Selbst die eigenen Mitspieler mussten nach der Gala-Vorstellung des 19-Jährigen staunen.

"Er ist ein sanfter und geschmeidiger Spieler. Seine Dribblings sind wirklich eigenartig. Manchmal denkst du, er würde den Ball verlieren und dann holt er ihn sich mit seinem Bein einfach zurück. Er ist ein erstaunliches Talent und macht das gerade richtig gut", schwärmte Matthijs de Ligt nach der Partie gegenüber "ESPN".

Der Offensivspieler hatte den Erfolg der Münchner im letzten Bundesligaspiel vor der WM-Pause mit seiner Hackentrick-Vorlage für Serge Gnabry eingeleitet. Beim 2:0 des Rekordmeisters nach der Pause spielte der Youngster einen Konter lehrbuchhaft aus und fand mit dem letzten Zuspiel Eric Maxim Choupo-Moting frei vor dem Tor. Auch in der sport.de-Einzelkritik war Musiala mit der Note 1,5 bester Spieler des Tages.

Für de Ligt ist derweil klar, dass sein Teamkollege noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Der Abwehrspieler traut dem DFB-Ass noch deutlich mehr zu. "Das Wichtigste ist, dass er weiter hart arbeitet und bescheiden bleibt. Aber ich bin mir sicher, dass Jamal das macht", so der Niederländer.

Jamal Musiala der Lionel Messi des FC Bayern?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geriet nach der Partie bei "Sky" ebenfalls ins Schwärmen. "Es ist Wahnsinn, dieser Mann darf Bayern nie verlassen. Er verzaubert uns alle, setzt sich mit einer Leichtigkeit durch - und wenn etwas nicht klappt, dann lächelt er es weg", sagte der 61-Jährige der sich selbst als "Musiala-Fan" bezeichnete. "Was er heute wieder gezeigt hat, macht Spaß und zaubert mir ein Lächeln hervor", fügte er hinzu.

Der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler sieht sogar bereits Parallelen zu Superstar Lionel Messi in Musialas Spielweise.

"Was er danach noch gemacht hat, das ist Zauberei, das ist Messi-like. Er muss das, was Messi in Barcelona war, bei Bayern München sein. Um ihn herum kann sich immer mal etwas verändern, aber er sollte dem Verein so lange wie möglich erhalten bleiben", forderte Matthäus.