Rüdiger träumt von Musiala-Wechsel zu Real Madrid

IMAGO/Marc Schueler

Jamal Musiala (2.v.l.) hat Antonio Rüdiger (3.v.l.) mit seinen Leistungen beim FC Bayern überzeugt

In den letzten Monaten ist Jamal Musiala zu einem der weltweit begehrtesten Jungprofis aufgestiegen. Kaum verwunderlich verschwendet der FC Bayern daher keinen Gedanken daran, seinen Shootingstar in absehbarer Zukunft abzugeben. DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger hofft dennoch, eines Tages mit seinem Nationalmannschaftskollegen in Madrid zusammenzuspielen.

Erst vor wenigen Tagen machten Gerüchte um ein Interesse von Manchester City an Jamal Musiala die Runde. Über einen Mittelsmann soll der englische Meister Kontakt zum FC Bayern aufgenommen haben, berichtete "Bild".

Da der 19-Jährige in München aber noch bis 2026 gebunden und mittlerweile unumstrittener Stammspieler ist, sind sämtliche Abwerbungsversuche wohl aussichtslos. Einige Medien spekulieren gar, dass man beim Rekordmeister erst ab Offerten über 400 (!) Millionen Euro den Hörer abnehmen würde.

Ungeachtet dessen träumen viele Vereine davon, Musiala eines Tages unter Vertrag nehmen zu können. Stellvertretend für Real Madrid hat Antonio Rüdiger nun verdeutlicht, wie gut der Teenager zum amtierenden Champions-League-Sieger passen würde.

FC Bayern: Musiala "ein überragender Spieler"

"Was der jetzt schon bei Bayern zeigt ...", zeigte sich Rüdiger im Gespräch mit dem "ZDF-Sportstudio" ebenso begeistert wie fassungslos über Musialas Leistungen beim deutschen Branchenführer. Für den Innenverteidiger ist der junge Offensivkünstler schon jetzt "ein überragender Spieler" und darüber hinaus auch ein "sehr, sehr guter Junge".

Musiala sei "mit 19 sehr bodenständig, obwohl so viel Hype um ihn herum ist", lobte Rüdiger den als sehr bescheiden und höflich geltenden Youngster. So bringe er alles mit, "um eines Tages auch hier (bei Real Madrid; Anm.d.Red.) hoffentlich zu spielen", betonte der Abwehrboss der DFB-Auswahl.

Beide starten am 23. November mit der Nationalmannschaft in die WM in Katar.