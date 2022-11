Doppelter Millionen-Regen für den BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Millionen-Einnahmen für den BVB während der WM-Pause

Borussia Dortmund darf sich auf satte Mehr-Einnahmen während der WM-Pause freuen. Gleich zwei Millionen-Beträge winken dem BVB.

Eine echte Ruhepause ist den Profis von Borussia Dortmund während der Fußball-WM 2022 in Katar zunächst nicht vergönnt, auch wenn der Spielbetrieb in der Bundesliga für mehr als zwei Monate komplett ruht.

Gleich elf BVB-Stars gehen beim Wüsten-Turnier für ihre Nationalmannschaften an den Start, darunter mit Julian Brandt, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Youssouffa Moukoko auch ein deutsches Quintett.

Der Rest des Profi-Kaders, darunter auch der verletzte Kapitän Marco Reus sowie Mats Hummels, der bis zuletzt auf ein WM-Ticket gehofft hatte, von Bundestrainer Hansi Flick aber nicht berücksichtigt wurde, begibt sich in Asien bis Anfang Dezember auf eine PR-Tour für den Verein. An dieser nehmen insgesamt 25 Spieler teil, auch aus der U23 sowie der U19 des BVB.

Reus solle vor Ort "eventuell ein individuelles Pensum absolvieren", teilte die Borussia mit. Für die fitten Mitglieder des Reisetrosses stehen gleich drei Testspiele an: in Singapur gegen die Lion City Sailors (24. November), in Malaysia gegen Johor Southern Tigers (28. November) und in Hanoi gegen die Nationalmannschaft Vietnams (30. November).

BVB kassiert wohl mehr als fünf Millionen Euro

Immerhin: Sowohl die WM-Fahrer als auch die Asien-Reisenden spülen dem BVB eine ganze Menge Geld in die Kassen.

Laut einer Berechnung der Informationsplattform "ispo.com", wird der BVB von der FIFA Abstellungsprämien für die Endrunde in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro kassieren. Für den Marketing-Trip nach Asien kassieren die Schwarz-Gelben nach "Bild"-Informationen 2,5 Millionen Euro.

Das sind die elf WM-Fahrer des BVB: