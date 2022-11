Enthüllt: FC Bayern trifft Sané-Entscheidung

IMAGO/Schalke 04 v FC Bayern Munchen

Leroy Sané spielt seit 2020 für den FC Bayern

Leroy Sané spielt beim FC Bayern unter Cheftrainer Julian Nagelsmann eine wichtige Rolle. Aufgrund dessen will der deutsche Rekordmeister den Offensivspieler wohl nicht ziehen lassen.

Wie das Portal "90min" berichtet, hat der FC Arsenal aus der Premier League Interesse an Sané bekundet. Der FC Bayern habe aber klar gemacht, dass der 26-Jährige in München nicht zum Verkauf steht.

Sané besitzt beim Bundesliga-Primus noch einen Vertrag bis 2025. Es sei unwahrscheinlich, "dass er zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Wechsel drängt", heißt es in dem Bericht.

Sané ist beim FC Bayern unter Trainer Nagelsmann gesetzt. In der laufenden Saison hat der gebürtige Essener in 19 Pflichtspielen bereits zehn Tore sowie sechs Vorlagen für die Münchner beigesteuert.

Aktuell tritt der Linksaußen mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in Katar an. Ab Januar wird Sané dann wieder mit dem FC Bayern um das Triple kämpfen. Der deutsche Rekordmeister mischt noch in allen drei Wettbewerben mit.

Mehrere Klubs offenbar an Sané interessiert

Sané konkurruert beim FC Bayern in der Offensive unter anderem mit Thomas Müller, Serge Gnabry, Jamal Musiala sowie Kingsley Coman um die Startelf-Plätze.

Durch seine überzeugenden Leistungen konnte sich der Ex-Schalker aber genügend Spielzeit sichern. Aufgrund dessen gibt es für den FC Bayern auch gar keinen Grund, Sané vorzeitig abzugeben.

Neben dem FC Arsenal sollen sich weitere Klubs ebenfalls nach der Situation des Offensivspielers erkundigt haben, schreibt das Portal "90min". Konkrete Vereinsnamen werden in diesem Zusammenhang aber nicht genannt.

Letztlich sollte Sané in den kommenden Jahren weiter für den FC Bayern auflaufen. Der DFB-Star war 2020 für die kolportierte Ablösesumme von rund 49 Millionen Euro von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt.