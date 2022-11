Flick überrascht mit Kimmich-Aussagen

Bundestrainer Hansi Flick hat das zweite WM-Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien am kommenden Sonntag zum Endspiel erklärt und überraschende Aussagen zur Rolle von Joshua Kimmich vom FC Bayern getätigt.

"Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, so müssen wir das Ganze angehen", sagte Flick, einen Tag nach dem bitteren 1:2 zum deutschen WM-Auftakt gegen Japan.

Gegen die Spanier müssten "viele Dinge" besser gemacht haben. Der DFB-Auswahl droht das WM-Aus.

"Im Nachhinein muss man sagen, auch wenn über 70 Minuten Vieles positiv war, war es am Ende, wenn man ins Detail geht, nicht das, was wir uns vorgestellt haben", sagte Flick über die Japan-Partie. "An den Schrauben müssen wir drehen und versuchen, die Dinge besser zu machen."

Jeder einzelne Spieler müsse schauen, das Spiel "für sich einfach besser" zu gestalten. "Wir haben einiges zu tun", sagte Flick.

Neue Rolle für Joshua Kimmich vom FC Bayern?

Einen Positionswechsel für Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich schließt Flick nicht mehr kategorisch aus.

"Sie können wirklich davon ausgehen, dass wir jede Personalie und jede Position diskutieren. Das tun wir vor jedem Spiel. Es ist unsere Aufgabe als Trainerteam, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie top besetzt ist", sagte der 57-Jährige.

Kimmich spielte beim 1:2 zum WM-Auftakt in Katar gegen Japan wie immer unter Flick auf der Sechs. In Flicks Zeit als Coach beim FC Bayern half der 27-Jährige allerdings beim Triumph in der Champions League 2020 als rechter Außenverteidiger aus. Diese Position bekleidete er auch zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere.

Gegen Japan hatte Flick etwas überraschend Niklas Süle rechts hinten aufgeboten. Der Dortmunder war an beiden Gegentoren entscheidend beteiligt.

System-Umstellung im DFB-Team? "So weit sind wir noch nicht"

Seinem System mit Viererkette will Flick allerdings treu bleiben. "So weit sind wir noch nicht", sagte er auf die Frage nach einer möglichen Umstellung auf eine Dreierkette.

Leroy Sané ist womöglich eine Option für das Spanien-Spiel. "Leroy ist gerade auf dem Platz und trainiert alleine für sich. Das ist positiv", sagte Flick.

Sané hatte das bittere 1:2 zum Auftakt gegen Japan wegen Knieproblemen verpasst. Der 26-Jährige wurde auf der linken Offensivseite von Jungstar Jamal Musiala ersetzt.