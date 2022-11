FC Bayern durch Kane-Forderung unter Druck

IMAGO/Richard Washbrooke/News Images

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Schon seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, dass der FC Bayern bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ein Auge auf Englands Kapitän Harry Kane geworfen haben soll. Doch die Zeichen verdichten sich, dass ein solcher Transfer für den Rekordmeister enorm teuer werde dürfte - so er denn überhaupt stattfindet.

Noch ist ein Verbleib von Harry Kane bei Tottenham Hotspur nicht vom Tisch, schreibt der "Football Insider". Der Klub aus der Premier League dränge sogar vehement auf einer Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrages. Für Kane hätten die Verhandlungen allerdings derzeit keine Priorität.

Der Nationalspieler wolle sich zunächst auf die WM mit England konzentrieren. Auch für die Zeit danach gebe es klare Bedingungen für neue Vertragsgespräche.

So fordere Kane von Tottenham ein "außergewöhnliches Angebot", das seiner Stellung im englischen Fußball entspricht. Es soll den Top-Torjäger stören, dass andere Spieler in der englischen Nationalmannschaft mehr als er verdienen, obwohl sie nachweislich weniger geleistet haben.

Kane ein Kandidat beim FC Bayern

Der "Football Insider" nennt vor allem Raheem Sterling (300.000 Pfund pro Woche beim FC Chelsea) und Jack Grealish (350.000 Pfund pro Woche bei Manchester City), die Kane in der Gehaltsrangliste ausstechen. Für den Leader der Three Lions stehe fest, dass ihn sein nächster Vertrag in ähnliche Dimensionen bringen soll. Auf das Jahr hochgerechnet entspräche dies einem Gehalt von 17 bis 21 Millionen Euro pro Saison.

Was für Tottenham gilt, dürfte auch auf andere Interessenten zutreffen, die im kommenden Sommer Schlange stehen dürften, wenn Kane in sein finales Vertragsjahr geht. Dem Vernehmen nach wird dann auch der FC Bayern zu den Wechseloptionen des Goalgetters zählen.

Laut "Sky" soll der FC Bayern eindeutig Interesse bekundet haben. Die Realisierung des Wechsels liege nur noch am Spieler, so der Bericht. Eine mögliche Ablösesumme soll sich demnach auf 70 bis 80 Millionen Euro belaufen.

In der "Sport Bild" hieß es allerdings zuletzt, dass nicht alle Akteure beim Rekordmeister von Kane überzeugt sein sollen.

