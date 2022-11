Laimer-Entscheidung angeblich gefallen

IMAGO/motivio

Konrad Laimer wird RB Leipzig wohl in Richtung FC Bayern verlassen

Die Zukunft von Konrad Laimer soll entschieden sein. Der Österreicher wird RB Leipzig wohl verlassen und sich dem FC Bayern München anschließen. Das berichtet "Sky".

Demnach hat sich Laimer dazu entschlossen, seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig nicht zu verlängern.

Im Sommer stehe ein ablösefreier Wechsel zum FC Bayern München an, so der TV-Sender.

Ein Transfer zu einem anderen Topklub komme für Laimer nicht in Frage. Der Mittfeldmann wolle nur zu seinem Ex-Trainer Julian Nagelsmann wechseln. Auch dem FC Chelsea und dem FC Liverpool wurde in der Vergangenheit Interesse am Leipzig-Star nachgesagt.

Zwischen Laimer und dem FC Bayern gibt es dem Bericht zufolge sogar schon eine mündliche Einigung, einen Medizincheck habe der 25-Jährige aber noch nicht absolviert.

Erst am Montag hatte sich Laimer zu den anhaltenden Gerüchten um einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister geäußert. "Entschieden ist nichts und ausgeschlossen auch nichts", antwortete der Nationalspieler auf eine entsprechende "kicker"-Frage.

Eine Verlängerung bei RB deutet sich allerdings nicht an. "Es gibt zumindest im Moment keine Gespräche darüber", betonte er.

"Ich wäre bereit gewesen, den Schritt zu machen"

Schon im vergangenen Sommer hielten sich hartnäckig die Gerüchte, Konrad Laimer werde RB Leipzig verlassen und zum FC Bayern wechseln. Zum Vollzug kam es letztlich nicht.

"Ich wäre bereit gewesen, im Sommer den Schritt zu machen. Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", bestätigte der 25-Jährige im September bei "Servus TV".

Dass RB Leipzig ihn nicht ziehen ließ und damit sogar in Kauf nahm, ihn im kommenden Sommer ablösefrei zu verlieren, imponiert Laimer zwar, aber das Wechsel-Veto hängt dem gebürtigen Salzburger dennoch offenbar etwas nach: "Auf der einen Seite ist es schön, weil ich ein wichtiger Spieler bin. Auf der anderen Seite auch schwierig, weil man viel nachdenkt. Aber ich habe mich damit abgefunden. Es geht einfach weiter."