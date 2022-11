Medien: FC Bayern erkundigt sich nach Füllkrug

IMAGO/ULMER

Niclas Füllkrug soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Nach seinem wichtigen Joker-Tor gegen Spanien ist Niclas Füllkrug in aller Munde. Der spätberufene Stürmer der deutschen Nationalmannschaft soll sich mittlerweile gar in den Fokus des FC Bayern geknipst haben.

Viel wurde in den vergangenen Tagen geredet und geschrieben über Niclas Füllkrug von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen. Darüber, dass er vor rund einem Jahr beinahe aus dem damaligen Zweitligateam der Hanseaten geflogen wäre und nun zur deutschen WM-Hoffnung avanciert.

Obwohl der gelobte Angreifer selbst den Hype um seine Person betont gelassen nimmt, scheint sich der 29-Jährige mit seinen selbstbewussten Vorstellungen in der DFB-Elf für höhere Aufgaben empfohlen zu haben.

So berichtet der "Sportbuzzer" unter Veweis auf eigene Informationen, dass sich der FC Bayern nach Füllkrug erkundigt haben soll. Münchner Nationalspieler seien von Vereins-Offiziellen gefragt worden, wie der wuchtige Neuner als Typ so drauf sei.

Da speziell Thomas Müller, aber auch Manuel Neuer in den letzten Tagen öffentlich von Füllkrug geschwärmt hatten, darf davon ausgegangen werden, dass ihre Rückmeldung an die FCB-Verantwortlichen ebenfalls positiver Natur waren.

Füllkrug als Choupo-Moting-Ersatz zum FC Bayern?

Für welche Rolle Füllkrug in München vorgesehen wäre, ist derweil unklar. Im Februar wird der Offensivmann 30 Jahre alt, auf Klubebene hat er noch nie international gespielt.

Am ehesten könnte der Goalgetter an der Säbener Straße wohl in die Rolle des zuletzt extrem starken Eric Maxim Choupo-Moting schlüpfen, dessen Arbeitspapier nach der Saison ausläuft. Allerdings sollen beide Seiten an einer Verlängerung interessiert sein.

Als gleichwertige Alternative zum kolportierten Wunschspieler Harry Kane (Tottenham Hotspur) dürfte der Spätstarter derweil nicht gesehen werden.

Füllkrugs Vertrag an der Weser wurde im Sommer angeblich bis 2025 ausgeweitet, eine Ablöse würde daher sicher fällig. Für die Grün-Weißen traf er in den ersten 14 Bundesliga-Begegnungen nach dem Aufstieg bereits zehn Mal.

