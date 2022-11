Brisante Wechsel-Gerüchte um Leroy Sané

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Verlässt Leroy Sané den FC Bayern?

Aktuell weilt Leroy Sané mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar. Unterdessen wird der Offensivspieler des FC Bayern mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Leroy Sané hat sich beim deutschen Rekordmeister unter der Regie von Cheftrainer Julian Nagelsmann zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Trotzdem ranken sich immer wieder Wechsel-Gerüchte um den 26-Jährigen.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, soll Sané in den Gedankenspielen von Real Madrid eine Rolle spielen.

Demzufolge steht der DFB-Star als Alternative zu Marco Asensio auf dem Zettel der Königlichen. Der spanische Nationalspieler besitzt beim amtierenden Champions-League-Sieger nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Somit droht Real Madrid ein ablösefreier Abschied des Rechtsaußen.

Hier kommt "fichajes.net" zufolge Sané ins Spiel. Sollte Asensio nicht bei Real Madrid verlängern, könnte Real Madrid eine Verpflichtung des Bayern-Profis in Erwägung ziehen, heißt es in dem Bericht.

FC Bayern ohne Druck

Ernsthafte Sorgen müssen sich die Fans des FC Bayern aber wohl nicht machen. Laut dem Portal ist eine Einigung auf ein neues Arbeitspapier zwischen Asensio und Real Madrid "näher denn je".

Zudem ist Sané noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Die Münchner haben bei der Personalie also überhaupt keinen Druck.

Der 26-Jährige hat sich beim deutschen Rekordmeister längst zu einer festen Größe in der Offensive entwickelt. In der laufenden Saison konnte Sané bereits zehn Tore sowie sechs Vorlagen beisteuern.

Momentan tritt der Tempodribbler mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar an. Dabei kam es am zweiten Gruppen-Spieltag sogar zum direkten Aufeinandertreffen mit Asensio.

Während der Profi von Real Madrid beim 1:1 zwischen Deutschland und Spanien in der Startelf stand, wurde Sané nach überstandenen Knieproblemen eingewechselt.