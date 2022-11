WM-Stürmer beim FC Schalke 04 gehandelt

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Haris Seferovic soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Für Eintracht Frankfurt bestritt Haris Seferovic zwischen 2014 und 2017 96 Partien in der Bundesliga (19 Tore/13 Vorlagen), ehe er seine Reise durch den europäischen Fußball fortsetzte. Nun könnte der Schweizer vor einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus stehen. Der FC Schalke 04 soll Interesse haben.

Die Führung des FC Schalke 04 soll sich bei Seferovics Vertretern über die Möglichkeit einer Verpflichtung informiert haben. Das berichtet "Habertürk".

Ein Deal scheint auch nicht ausgeschlossen, glaubt man den Zahlen, mit denen der Bericht aufwartet. Demnach soll Galatasaray, wo Seferovic seit dem Sommer eher erfolglos auf Leihbasis die Fußball-Schuhe schnürt, bereit sein, den 30-Jährigen abzugeben, wenn der neue Klub etwa die Hälfte des Jahresgehalts übernimmt. Dabei soll es sich um eine Summe von einer Millionen Euro handeln.

Für den chronisch klammen FC Schalke 04 mitten im Abstiegskampf sicher keine Kleinigkeit, womöglich aber ein Betrag, den man aufbringen kann.

Zweifel dürften allerdings die Zahlen sähen, die Seferovic in Istanbul aufweisen kann. In bislang zehn Pflichtspielen für Galatasaray traf er nur zweimal - und zwar ausschließlich im Pokal gegen unterklassige Gegner. In den letzten Spielen vor der WM spielte der Eidgenosse am Bosporus keine Rolle mehr.

Passt Seferovic überhaupt ins Beuteschema des FC Schalke 04

Wohl auch, da "Habertürk" zufolge eine Klausel existieren soll, die eine Kaufpflicht für 2,5 Millionen Euro vorsieht, sollte Seferovic für Galatasaray 20 Pflichtspiele absolvieren. Ansonsten kehrt der Nationalspieler im Sommer zu Benfica SL nach Lissabon zurück. Dort endet sein Vertrag nach der Spielzeit 2023/24.

Der "kicker" berichtete zuletzt allerdings, S04 werde sich eher nach schnellen Außenbahnspielern sowie einem Innenverteidiger umschauen. Seferovic ist allerdings eher im Sturmzentrum zuhause.

Eine Entscheidung dürfte allerdings ohnehin noch etwas auf sich warten lassen. Aktuell weilt Seferovic mit der Schweiz bei der WM in Katar. Zweimal kam er schon zum Einsatz.