Bayern-Star nur noch Reservist: Deschamps äußert sich

Benjamin Pavard (M.) schmorte zuletzt zweimal auf der Bank der Franzosen

Es ist bisher überhaupt nicht die Fußball-Weltmeisterschaft von Benjamin Pavard. Im ersten Gruppenspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Australien (4:1) durfte der Defensivspieler des FC Bayern zwar noch 89 Minuten lang ran, danach schmorte er allerdings in beiden weiteren Partien des Weltmeisters auf der Bank. Nationaltrainer Didier Deschamps äußerte sich jetzt zur kniffligen Personalie.

2018 war Benjamin Pavard noch einer der großen WM-Helden der "Équipe Tricolore". Damals noch in den Diensten des VfB Stuttgart, bestritt der Rechtsverteidiger vor vier Jahren in Russland sechs der sieben WM-Partien Frankreichs von Beginn an, trug sich sogar mit einem überragenden Fernschuss-Treffer gegen Argentinien (4:3) in die Torschützenliste ein.

Gegen Dänemark (2:1) und Tunesien (0:1) verzichtete Coach Deschamps nun auf den Bayern-Star, begründete dies anschließend mit rein sportlichen Argumenten.

"Ich habe mehrere Gespräche mit ihm geführt und bin der Meinung, dass er nicht in der besten Verfassung ist. Offensichtlich hat ihm das erste Spiel gegen Australien nicht gut getan", so der Weltmeister-Trainer, der anstelle des 26-Jährigen zuletzt lieber mit Jules Koundé (FC Barcelona) beziehungsweise Axel Disasi (AS Monaco) hinten rechts in der Viererkette verteidigte.

Deschamps stellt klar: "Ich habe die Entscheidung getroffen"

Ob Pavard noch einmal eine Gelegenheit im laufenden Turnier bekommt, sich seinen verlorenen Stammplatz in der Abwehrkette zurückzuerobern, darf nach den Ausführungen Deschamps' angezweifelt werden.

"Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass er nicht spielt", stellte der 54-Jährige klar, dass die Degradierung des Münchners ausschließlich Leistungsgründe hat.

Bisher blickt der Abwehrmann in seiner Karriere auf 47 A-Länderspiele für den zweimaligen Weltmeister zurück.

