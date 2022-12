Hätte Terodde zur WM gemusst? Schalke-Stürmer äußert sich

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Simon Terodde befindet sich mit dem FC Schalke 04 wieder im Mannschaftstraining

Im Sommer dieses Jahres stand Simon Terodde als Torschützenkönig der 2. Bundesliga auf der Schwelle zum Nationalspieler. Trotz 30 Saisontoren in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit hatte es nicht zu einer Nominierung gereicht, der Traum von einer späten Karriere in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft war somit geplatzt. Nun äußerte sich der S04-Stürmer erneut selbst dazu.

Ist er doch mit 172 Treffern in der 2. Liga der beste Torschütze aller Zeiten im deutschen Fußball-Unterhaus, will es in der Bundesliga nie so recht funktionieren bei Simon Terodde.

Der mittlerweile 34-jährige Routinier hat auch in der laufenden Saison erst drei Treffer erzielt, kommt an seine überragenden Leistungen aus der Vorsaison bei weitem nicht heran.

Nachdem er sich zeitweise berechtigte Hoffnungen auf einen Anruf von Bundestrainer Hansi Flick machen durfte, weil nicht zuletzt oftmals die Alternativen in der Sturmzentrale fehlten, war der WM-Zug im Herbst dieses Jahres bereits frühzeitig abgefahren.

"Da hätte ich schon zehn Tore mehr schießen müssen. Vielleicht hätte es in einem anderen Land für die Nominierung gereicht", sagte Terodde am Sonntagabend bei "MagentaTV".

Einen Kontakt zum Bundestrainer habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben, weshalb der Mittelstürmer ohne einen Länderspiel-Einsatz bleiben wird. Zur WM hatte mit Niclas Füllkrug von Werder Bremen ebenfalls ein Spätberufener auf sich aufmerksam machen können. Der 29-Jährige hatte in der Gruppenphase immerhin zwei Treffer und einen Assist für die DFB-Elf liefern können.

Terodde lobt Teamkollegen vom FC Schalke 04

Größter WM-Star aus den Reihen des FC Schalke ist derzeit Innenverteidiger Maya Yoshida, der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft ist und am Montagnachmittag (ab 16:00 Uhr) gegen Kroatien um das Viertelfinal-Ticket spielen wird.

"Er tut uns auch auf Schalke gut. Und mit Japan hat er bisher Riesen-Spiele gemacht", lobte Terodde seinen S04-Kollegen, der auch beim 2:1 gegen Deutschland in der Gruppenphase einer der Leistungsträger seines Teams war.

