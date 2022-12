Bellingham mit englischer Skandal-Nudel verglichen

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Jude Bellingham spielt bei der WM in Katar groß auf

Schon vor der WM in Katar war BVB-Star Jude Bellingham in aller Munde, nun zeigt der junge Engländer auch beim größten Fußball-Turnier der Welt, dass er auf dem Weg dahin ist, ein Superstar zu werden. In der Heimat wird bereits ein Vergleiche mit einer der größten Ikonen aufgemacht, der Bellingham allerdings nicht in jeder Hinsicht schmeicheln dürfte.

Der frühere englische Nationalspieler und Premier-League-Profi Jamie Carragher hat Jude Bellingham nach seiner nächsten WM-Gala bei Englands 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Senegal in den höchsten Tönen gelobt und ihn mit keinem Geringeren als Paul Gascoigne verglichen.

"Gazza", wie Gascoigne in Großbritannien genannt wird, galt einst als größtes Talent seiner Generation, führte die Three Lions bei der WM 1990 mit überragenden Einzelleistungen bis ins Halbfinale, verlor dort erst im Elfmeterschießen gegen die deutsche Elf und vergoss hinterher bittere Tränen.

Genie und Wahnsinn wechselten sich beim (offensiven) Mittelfeldspieler schon immer ab. Während des damaligen Turnieres fiel er mit irren Aktionen abseits des Feldes auf, schmierte sich beispielsweise mit Ketchup ein und legte sich neben seinen Trainer in die Sonne. Als seine Karriere zu Ende ging, wurde es nicht weniger bunt. Unzählige Male landete "Gazza" im Gefängnis, fiel mit rassistischen Sprüchen auf, wurde verurteilt, weil er seine Frau schlug oder betrunken Auto fuhr. Und so blieb der heute 55-Jährige nicht nur sportlich unvergessen.

Carragher fühlte sich bei Bellinghams jüngsten Darbietungen nun an Gascoigne erinnert, spielte mit seinem Vergleich aber zuvorderst auf das fußballerische Genie von Bellinghams Landsmann an - und ging sogar noch weiter. Die Erinnerungen an "Gazza" seien "unvermeidlich", wenn er den Dortmunder Shootingstar auf dem Feld sehe, erklärte Carragher gegenüber dem englischen "Telegraph".

Sonder-Lob für BVB-Star Bellingham

"Er hat bisher bei jedem WM-Auftritt das gleiche Selbstbewusstsein versprüht (wie Gascoigne 1990), hat das Team vorangebracht und auf sich aufmerksam gemacht", lobte der frühere Liverpool-Star den 19-jährigen Bellingham und fügte vielsagend an: "Aber bei allem Respekt vor 'Gazza': Das Aufregendste ist, dass Bellingham das Potenzial hat, weit über dessen Leistungen hinauszugehen und zu erreichen, was kein englischer Mittelfeldspieler seit 1966 geschafft hat." Nämlich: "Auf der Grundlage seiner Leistungen für den Verein und das Land ein Weltstar zu werden."

Es habe in den letzten 30 Jahren zahlreiche Weltklasse-Talente im Mittelfeld gegeben. Aber alle hätten mit der Last zu kämpfen gehabt, sowohl im Verein als auch im Nationalteam Bestleistungen zu bringen. Bellingham könnte, so Carragher weiter, der erste Spieler seit Langem sein, dem es gelingt, die Three Lions zu altem Glanz zu führen und gleichzeitig auch Titel mit dem Verein abzuräumen. Es sei "erschreckend", wie gut Bellingham ist.

Sorgen dürften sich derzeit nur ganz wenige Menschen mit Blick auf Bellingham machen, vermutete Carragher. Nämlich konkret die Bosse jener Vereine, die im Sommer im Wettbieten um den Dortmunder einsteigen werden, so der 44-Jährige. Unter anderem werden Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und Manchester United als mögliche Abnehmer gehandelt.