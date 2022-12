Gladbach-Sportchef Virkus reagiert auf Sommer-Gerüchte

IMAGO/Revierfoto

Viele Transfer-Gerüchte rund um Gladbach

Sportdirektor Roland Virkus hat sich zu den Transfer-Planungen von Borussia Mönchengladbach und einem möglichen Winter-Abgang von Torhüter Yann Sommer geäußert.

Mit dem 33 Jahre alten Schweizer Nationaltorhüter, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, sei Gladbach "in guten Gesprächen", betonte Virkus im "Bild"-Interview.

"Wenn er nach dem WM-Urlaub zurückkommt, werden wir uns weiter zusammensetzen. Aus unserer Sicht ist ein Transfer von Yann im Winter auch überhaupt kein Thema", sagte der Nachfolger von Max Eberl.

Sommer war zuletzt unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht worden. Der englische Rekordmeister will ihn angeblich bereits im Januar als Nachfolger für den Spanier David de Gea verpflichten.

Gladbach: Was wird aus Marcus Thuram und Ramy Bensebaini?

Auch um die Gladbacher Leistungsträger Marcus Thuram und Ramy Bensebaini ranken sich wilde Transfer-Spekulationen angesichts ihrer auslaufenden Verträge.

"Man muss immer abwägen, was der finanzielle Ertrag wäre und was der sportliche Wert dieser Spieler ist. Dass ein ablösefreier Verlust von solchen Spielern dem Verein richtig weh tun würde, ist kein Geheimnis. Wir müssen aber auch abwägen, was wir bei einem Verkauf sportlich gefährden würden", sagte Virkus.

Gladbach habe "nur ein bestimmtes Limit - und über dieses Limit kann man nicht hinaus. Das, was wir leisten können, haben wir offen und ehrlich mit den Spielern kommuniziert. Mit dieser Realität muss man arbeiten. Und man kann keinen Spieler dazu zwingen, seinen Vertrag zu verlängern".

Gladbach "sehr zufrieden mit dem Kader"

Auf der Zugangsseite wird sich bei der Borussia wohl erst einmal nichts tun. "Eigentlich sind wir sehr zufrieden mit dem Kader und wollen möglichst wenig Bewegung im Kader haben. Wir sind ja schon froh, dass mit Ko Itakura, Florian Neuhaus und auch Hannes Wolf drei Spieler zurückkommen. Sie sind ja gefühlt wie Neuzugänge, so lange waren sie verletzt", erklärte Virkus.

Grundsätzlich brauche die Mannschaft von Trainer Daniel Farke, derzeit in der Bundesliga auf Tabellenplatz acht notiert, aber noch "den einen oder anderen Skill, den wir nicht haben", besonders Profis vom Typ Mentalitätsspieler.

"Diese Drecksäcke gibt es in der Bundesliga noch, man muss nur genau hinschauen und sie aufspüren. Diese Spieler stehen nicht im Rampenlicht – sie arbeiten eher im Verborgenen für das Team. Man wird nicht nur mit elf Stindls oder elf Weigls erfolgreich sein. Es muss eine gute Mischung sein", sagte Virkus.