Trainer Titz verlängert in Magdeburg

Bleibt Trainer beim 1. FC Magdeburg: Christian Titz

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Trainer Christian Titz verlängert. Dies teilte der Aufsteiger am Mittwoch mit. Über die neue Vertragslaufzeit machte der Verein allerdings keine Angaben.

"Es ist ein starkes Zeichen von Christian Titz, sich gerade in der schwierigen Situation nach Beendigung der Vorrunde klar zum FCM zu bekennen", sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork: "Dies wird unserer Mannschaft und dem gesamten Umfeld mit unseren tollen Fans, die uns immer unterstützt haben, einen zusätzlichen Schub geben." Auch Titz freue sich sehr, "dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen".

Titz hatte den damaligen Drittligisten im Februar des vergangenen Jahres als Nachfolger von Thomas Hoßmang übernommen. Nach dem Klassenerhalt in seiner ersten Saison führte er die Magdeburger in der folgenden Spielzeit als Meister in die 2. Liga zurück. Nach der Hinrunde liegt der Aufsteiger auf dem vorletzten Tabellenplatz.