BVB-Coach warnt: Verlieren "natürlich ein Stück Qualität"

IMAGO/Patrick Ahlborn

Mike Tullberg ist Trainer der U19-Mannschaft von Borussia Dortmund

Der Nachwuchsbereich von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Talente hervorgebracht, die es zu Profispielern geschafft haben. Aktuell sind gleich drei U19-Spieler im A-Kader - was Trainer Mike Tullberg stolz macht. Doch der Däne stellt vor der Winterpause auch eine Forderung an seine Mannschaft.

"Wir stellen in Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko und Tom Rothe drei aktuelle U19-Spieler für den Profi-Kader ab", konstatierte Borussia Dortmunds U19-Trainer Mike Tullberg gegenüber Vereinsmedien. "Darüber sind wir sehr froh, weil wir im Nachwuchs-Leistungszentrum in erster Linie Talente für die Profis ausbilden", so der Däne, der zugleich die Kehrseite der Medaille kennt: Dadurch verliert sein Team "natürlich ein Stück Qualität".

Trotz der Abstellungen für die erste Mannschaft liegt die erfolgsverwöhnte U19 des BVB aber voll auf Kurs: In der Bundesliga West belegt Dortmund punktgleich mit dem 1. FC Köln den zweiten Platz, der für die Teilnahme an den Meisterschafts-Playoffs berechtigen würde.

Das ausgerufene Ziel Titelverteidigung bleibt somit auch in 2023 realistisch, vier der letzten fünf U19-Meisterschaften gingen allesamt an die BVB-Junioren. Nach dem Bundesliga-Wiederbeginn am 19. Februar gegen RW Oberhausen kommt es zum womöglich vorentscheidenden Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln.

BVB-Trainer Tullberg: "Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern"

Die nationale Meisterschaft ist jedoch nicht die einzige Titelchance der jungen Borussen in diesem Jahr. Zwar flog der Favorit im Junioren-Pokal schon im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli (1:2) aus dem Wettbewerb, in der Youth League erreichte der BVB aber die Playoffs. Schon am 7. Februar reisen Tullberg und Co. nach Schottland, um beim Hibernian FC anzutreten.

"Ich bin stolz auf die Jungs, und die Jungs können stolz sein auf das, was sie bisher erreicht haben. Das ist alles nicht selbstverständlich", gab sich Tullberg über die bisherigen mehr als zufrieden. Verbesserungspotenzial habe seine Mannschaft aber noch im Offensivbereich. Zwar ist der Niederländer Julian Rijkhoff heißester Anwärter auf den Torschützenkönig in der Bundesliga U19 West, die Forderung des Trainers ist dennoch eindeutig. "Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern. Daran werden wir weiter intensiv arbeiten, ich sehe bei einigen Spielern noch Luft nach oben."

Angesprochen fühlen dürfen sich Offensivspieler wie Samuel Bamba, Noa Gabriel Simic sowie U17-Spieler Paris Brunner, der nach einem sensationellen Saisonbeginn bei den B-Junioren in die Tullberg-Mannschaft aufrückte.