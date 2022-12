Neue Gerüchte über mögliche Sancho-Rückkehr zum BVB

IMAGO/Mark Pain

Jadon Sancho wechselte 2019 zu Manchester United

Mit dem Verkauf des damaligen Top-Talents Jadon Sancho verdiente sich Borussia Dortmund im Sommer 2021 eine goldene Nase. 85 Millionen Euro überwies der englische Rekordmeister Manchester United damals an den BVB, um sich die Dienste des Flügelstürmers bis 2026 zu sichern.

Bis dato konnte Sancho der riesigen Erwartungshaltung an seine Person nicht gerecht werden, erzielte er für die Red Devils in insgesamt 39 Premier-League-Einsätzen doch lediglich fünf Treffer.

Jüngst mehrten sich wilde Spekulationen, der BVB könnte an einer Rückholaktion des 22-Jährigen interessiert sein, der in seiner vierjährigen Zeit in Dortmund deutschlandweit für große Begeisterung sorgte.

Laut einem "Sky"-Bericht soll an den Gerüchten, die Schwarz-Gelben könnten im Winter etwa ein Leihgeschäft mit dem Offensivmann anstreben, aber nichts dran sein. Nach Informationen des Senders habe es bisher keinerlei Austausch geschweige denn direkte Gespräche zwischen den Vereinen aus Dortmund und Manchester bezüglich Jadon Sancho gegeben.

Sancho schrieb im BVB-Trikot Bundesliga-Geschichte

So soll ManUnited selbst darum bemüht sein, den hochveranlagten Techniker wieder zurück zu seiner Bestform zu führen, die er in seiner eineinhalbjährigen Zeit im Klub noch nicht einmal nachhaltig erreicht hat.

In der Saison 2019/2020 hatte Jadon Sancho im BVB-Trikot Bundesliga-Geschichte geschrieben, als er als 20-jähriger Youngster überragende 17 Tore und 16 Assists beigesteuert hatten. Nie zuvor war ein derart junger Spieler auf einen solch hohen Wert in der Scorerliste gekommen.

Seit seinem Wechsel zu Manchester United fiel der englische Nationalspieler dann in ein Formtief. Unter Teammanager Erik ten Hag war Sancho neben Cristiano Ronaldo der zweite Starspieler in den Reihen der Red Devils, der seinen eigenen Ansprüchen hinterherläuft. Mit CR7 wurde der Vertrag mittlerweile bekanntermaßen vorzeitig aufgelöst.