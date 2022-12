Tinte trocken: Ibrahimovic unterschreibt beim FC Bayern

IMAGO

Gute Nachrichten für den FC Bayern

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft: Am Dienstag hat Top-Talent Arijon Ibrahimovic einem Bericht zufolge seinen ersten Profi-Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben.

Beim 2:0-Erfolg in Hoffenheim Ende Oktober saß das gerade einmal 17 Jahre alte Offensiv-Juwel Arijon Ibrahimovic erstmals in dieser Saison in der Bundesliga auf der Bank des FC Bayern, künftig zählt der Teenager offenbar fest zum Münchner Starensemble.

Nach "Bild"-Informationen hat der deutsche U18-Nationalspieler nämlich am Dienstagvormittag im Beisein von Sportvorstand Hasan Salihamidzic seinen ersten Profi-Kontrakt an der Säbener Straße unterzeichnet.

Auch seine Familie sowie Berater Marcel Richter sollen vor Ort gewesen sein, ebenso Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe. Eine offizielle Bestätigung des Deals steht bislang noch aus.

FC Bayern: Ibrahimovic soll fest bei den Profis trainieren

In den letzten Monaten hatte Ibrahimovic, der nicht mit Milan-Star Zlatan verwandt ist, mit 13 Treffern und sechs Vorlagen in 16 Pflichtspielen für die U19 und die U23 auf sich aufmerksam gemacht.

Zur Belohnung berief Star-Coach Julian Nagelsmann den gebürtigen Nürnberger insgesamt schon drei Mal in sein Spieltags-Aufgebot, sein Debüt für den deutschen Branchenführer steht allerdings noch aus.

Dem Vernehmen nach soll Ibrahimovic, der sich zentral hinter den Spitzen am wohlsten fühlt, "ab dem Trainingsauftakt am 3. Januar 2023 dauerhaft bei den Profis" trainieren. Reingeschnuppert hat er dort schon häufiger.

Ob dem Deutsch-Kosovaren schon in der zweiten Saisonhälfte Einsätze neben Thomas Müller, Leroy Sané und Co. winken, ist unklar. Spielpraxis sammeln dürfte Ibrahimovic wohl eher in der Regionalliga-Mannschaft.

Um den Edeltechniker sollen bis zuletzt auch Top-Vereine aus dem In- und Ausland geworben haben. Nun hat der FC Bayern augenscheinlich Tatsachen geschaffen.