FCK bindet Redondo "längerfristig"

FIRO/FIRO/SID/

Der 1. FC Kaiserslautern und Kenny Prince Redondo setzen Zusammenarbeit fort

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern baut "längerfristig" auf Kenny Prince Redondo. Die nicht näher detaillierte Vertragsverlängerung mit dem 28 Jahre alten Flügelspieler gab der FCK am Mittwoch bekannt.

Redondo war 2020 von Greuther Fürth in die Pfalz gewechselt. In der laufenden Spielzeit kam er in allen 17 Zweitligaspielen der Roten Teufel zum Einsatz und steuerte fünf Tore sowie vier Torvorlagen zur erfolgreichen Hinrunde bei.

Der Aufsteiger belegt bei Saisonhalbzeit den vierten Platz.