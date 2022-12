Juve-Star doch Thema beim FC Bayern? Berater lässt aufhorchen

IMAGO

Dusan Vlahovic wird beim FC Bayern gehandelt

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer wird beim FC Bayern mittelfristig die Kaderplanung dominieren. Ein Name, der immer gehandelt wird, ist Dusan Vlahovic von Juventus Turin. Dessen Berater lässt mit einer Aussage aufhorchen, die den deutschen Rekordmeister tatsächlich auf den Plan rufen könnte.

Bis dato galt es als nahezu ausgeschlossen, dass der serbische WM-Fahrer die Alte Dame überhaupt im kommenden Transfersommer, geschweige denn im bevorstehenden Januar verlassen könnte.

Schließlich ist Vlahovic noch langfristig bis 2026 an Juventus gebunden und steht beim italienischen Spitzenklub erst seit zwölf Monaten unter Vertrag.

Sein Berater Darko Ristic sorgt nun allerdings für Aufsehen. Auf die sportliche Zukunft seines Klienten angesprochen teilte der Spieler-Agent dem "Corriere dello Sport" mit, dass er "nichts ausschließen" könne.

Also weder ein wie geplant langfristiges Engagement bei Juventus, das mit Vlahovic als Neuner zurück an die Spitze der Serie A klettern will, noch einen erneut millionenschweren Transfer des Torjägers.

Harry Kane bleibt Transferziel Nummer eins des FC Bayern

Dafür spricht einiges: Juventus steht mit einer hohen dreistelligen Millionensumme in der Kreide und ist auf Spielerverkäufe angewiesen, um frisches Geld in die klammen Vereinskassen zu bekommen. Ein Transfer Vlahovics dürfte sich vor diesem Hintergrund als besonders lohnenswert erweisen.

Bisher galt der FC Bayern als nicht allzu interessiert an Vlahovic, wird er von den Verantwortlichen an der Säbener Straße in Bezug auf seine bisherige Vita doch schlicht als viel zu teuer angesehen.

Eine mögliche Ablösesumme wurde zuletzt auf rund 80 Millionen Euro taxiert. Zu viel Geld aus Sicht des FC Bayern für einen Mittelstürmer, der es bis dato erst auf sieben Champions-League-Einsätze (zwei Tore) bringt.

Oberste Priorität in Sachen neuer Angreifer genießt beim FC Bayern dem Vernehmen nach auch weiterhin Harry Kane von Tottenham Hotspur.

Allerdings könnte die Personalie Dusan Vlahovic angesichts der aktuellen Aussagen seines Beraters in München noch einmal auf Wiedervorlage kommen.