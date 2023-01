Eintracht-Star: "Ich will die Champions League gewinnen"

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Kristijan Jakic (r.) hat ein ehrgeiziges Saisonziel ausgegeben

Durch den sensationellen Triumph in der Europa League im letzten Jahr qualifizierte sich Eintracht Frankfurt erstmals für die Champions League. Dort überstand die SGE die Gruppenphase und trifft im Achtelfinale auf die SSC Neapel. Geht es nach Frankfurts Mittelfeldmann Kristijan Jakic, sollen auch die Duelle mit Napoli nur Durchgangsstationen auf dem Weg zu etwas ganz Großem sein.

Der 25-Jährige machte im Interview auf der Frankfurter Vereinshomepage keinen Hehl daraus, dass er schon in diesem Jahr den Henkelpott mit seiner Eintracht gewinnen will.

"Ich habe große Ziele. Jede Saison ist anders. Dieses Jahr etwas möchte ich die Champions League gewinnen. Das mögen andere verrückt finden. Aber ich finde, dass es möglich ist, warum auch nicht?", so die forsche Titel-Ansage des Kroaten, der zuletzt in Katar auch seine erste WM bestritt.

Jakic bei Eintracht zum Stammspieler gereift

Im Kollektiv der Frankfurter, die in der Bundesliga derzeit auf dem vierten Platz rangieren, stimme es nach Aussage Jakics weiterhin auf allen Ebenen, sodass das Ausrufen ambitionierter Ziele für ihn angebracht erscheint: "Bei uns herrscht eine sehr gute Stimmung und jeder lacht und macht Spaß. Aber sobald trainiert wird, sind alle 100 Prozent fokussiert. Das ist das Wichtigste, dass jeder Spieler mit 100 Prozent trainiert. Dann spielen wir so gut wie in den letzten drei, vier Monaten."

Neben dem Titel in der Königsklasse, für den Eintracht Frankfurt bekanntermaßen die Top-Favoriten wie Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder den FC Bayern aus dem Weg räumen müsste, strebt Jakic mit seinen Hessen außerdem eine Top-Fünf-Platzierung in der Bundesliga an.

In seiner zweiten Saison in der Main-Metropole hat sich der fünfmalige Nationalspieler zur festen Stammkraft unter Cheftrainer Oliver Glasner entwickelt. In 2022/2023 bestritt Jakic bis dato 22 Pflichtspiele für die SGE, stand unter anderem in allen sechs Gruppenspielen in der Champions League in der Startelf der Eintracht.