Top-Talent vor Wechsel nach Stuttgart?

IMAGO/Patrick Ahlborn

Führt offenbar Gespräche mit dem VfB Stuttgart: HSV-Keeper Böhmker (r.)

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will einem Medienbericht zufolge in den kommenden Tagen einen Transfer unter Dach und Fach bringen. Gehandelt wird ein Top-Talent von Zweitligist HSV.

Nach Angaben von "Bild" hat es der VfB Stuttgart auf den gerade einmal 18 Jahre alten Torhüter Finn Böhmker vom Hamburger SV abgesehen. Der Transfer soll noch in diesem Winter vereinbart werden und im Sommer über die Bühne gehen. Eine Entscheidung sei sogar schon in Kürze zu erwarten.

Möglich macht es die Vertragssituation des HSV-Eigengewächses: Böhmkers Arbeitspapier an der Elbe ist nur noch bis zum Saisonende gültig. Eine Verlängerung sei nicht im Interesse des Youngsters, heißt es. Schon vor einiger Zeit habe dessen Berater Jens Todt dem Klub mitgeteilt, dass man das Angebot der Rothosen nicht annehmen werde, so "Bild".

Böhmker soll Anfragen gleich mehrerer Klubs vorliegen haben, die Gespräche mit dem VfB Stuttgart seien jedoch "sehr konkret". Der Plan: Der Schlussmann könnte ab der Saison 2023/24 für die Zweitvertretung der Schwaben auflaufen, die aktuell in der Regionalliga Südwest spielt. Zugleich würde Böhmker bei den Profis mittrainieren dürfen.

In Florian Müller und Fabian Bredlow verfügt Cheftrainer Bruno Labbadia in dieser Saison über zwei erfahrene Torhüter. Dahinter reihen sich der 21-jährige Florian Schock und der 20-jährige Nicolas Glaus ein, die in der Regionalliga-Mannschaft des VfB Erfahrungen sammeln.

HSV-Torwart mit DFB-Erfahrung

Finn Böhmker, fester Bestandteil der U19 des Hamburger SV, kam bislang einmal in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Beinahe wäre er trotz seiner jungen Jahre auch schon bei den Profis eingesetzt worden, als in der Saison 2021/22 die beiden Stammtorhüter des HSV kurzfristig ausgefallen waren. Böhmker saß somit beim Zweitliga-Spiel gegen Karlsruhe (1:1) auf der Bank.

Seit Jahren schon zählt er zudem zum Kreis jener Juniorenspieler, die ins Aufgebot der deutschen U-Nationalmannschaften berufen werden. In den vergangenen Jahren machte er so bereits je ein Spiel für die U16, U17 und U18 des DFB.