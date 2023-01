Riesenlob für Bayern-Trainingslager

IMAGO/Sven Leifer

Klara Bühl gefällt das Trainingslager des FC Bayern in Doha

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl hat die Trainingsbedingungen in Katar für die Mannschaft von Bayern München in höchsten Tönen gelobt.

"Es ist sehr angenehm, die Temperaturen sind überragend zum Trainieren. Die Bedingungen sind sehr, sehr gut", sagte die 22-Jährige dem "SID" am Mittwoch in Doha.

Erstmals in ihrer Geschichte bereitet sich die Frauenmannschaft des FC Bayern zeitgleich mit den Herren in Katar vor. Beide Teams posierten am Mittwoch für ein gemeinsames Foto.

"Wir können die Zeit hier optimal nutzen, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Wir sind sehr zufrieden mit der Hinrunde, aber davor hatten wir wenig Zeit durch die EM. Die drei Wochen Vorbereitung wollen wir nutzen, um in der Rückrunde präsent zu sein", sagte Bühl.

Ab dem 17. Januar bereiten sich die Bayern-Frauen zudem in Mexiko auf die Rückrunde vor. Nach zehn Spieltagen liegen die Münchnerinnen in der Bundesliga mit 25 Punkten hinter Titelverteidiger VfL Wolfsburg (30) auf Rang zwei.