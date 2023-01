VfL Bochum verliert nächstes Testspiel

AFP/SID/INA FASSBENDER

Letsch und Bochum verlieren gegen Diosgyöri

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat am Abschlusstag seines Trainingslagers in Andalusien sein erstes Erfolgserlebnis in der Winter-Vorbereitung verpasst.

Gegen Diosgyöri VTK aus Ungarn verlor das Team von Trainer Thomas Letsch 0:3 (0:2). Bereits zuvor war der abstiegsbedrohte Klub in allen fünf Testspielen seit der WM-Pause sieglos geblieben.

In Jerez de la Frontera trafen Daniel Lukacs (13., 45.) und Gabor Jurek (79.) für die Ungarn, beim VfL stand Leihspieler Pierre Kunde erneut in der Startelf.

In seinem letzten Test vor der Bundesliga-Fortsetzung trifft der VfL mit einer veränderten Mannschaft ab 15.15 Uhr auf den FC Luzern. Ernst wird es am Samstag in einer Woche beim Heimspiel gegen Hertha BSC (15:30 Uhr/Sky).