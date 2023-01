FC Bayern liefert "undankbares" Tor-Festival im Test ab

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Der FC Bayern und RB Salzburg trennten sich remis

Der deutsche Fußball-Serienmeister FC Bayern hat kurz vor dem Ligastart noch Luft nach oben. Im einzigen Test gegen Salzburg gibt es ein wildes 4:4 und ein Debüt.

Julian Nagelsmann zog sich irgendwann frustriert auf seine Bank zurück, doch auf seine zweite Garde war Verlass. Bayern München hat im einzigen Vorbereitungsspiel auf den Kracherstart gegen RB Leipzig mit einer Aufholjagd zumindest ein Remis gerettet. Beim wilden 4:4 (1:1) gegen Red Bull Salzburg offenbarte die aktuell beste Elf des deutschen Rekordmeisters aber auch Probleme.

Eine Woche vor dem Gastspiel beim Pokalsieger zum Liga-Auftakt am 20. Januar trafen Nationalspieler Leroy Sané (9.), Youngster Arijon Ibrahimovic (69.), Kingsley Coman (71.) und Mathys Tel (87.). Sekou Koita (17.), Karim Konate (50.) und Noah Okafor (54./89.) waren vor rund 2000 Zuschauern am Bayern Campus für die Gäste erfolgreich. Nagelsmann brachte nach einer guten Stunde zehn Neue, darunter Winterzugang Daley Blind (63.) - und so die Wende nach einem zwischenzeitlichen 1:3.

"Ein Testspiel so kurz nach dem Trainingslager ist ein bisschen undankbar. In der letzten halben Stunde hatten wir sehr viel Energie drin, die Jungen haben es sehr gut gemacht", sagte Nagelsmann. Blind habe "ein gutes Spiel gemacht".

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem kurzen Trainingslager aus Katar zeigte der deutsche Rekordmeister viele feine Kombinationen. Eine davon schloss Sané per traumhaftem Schlenzer ab. Ohne den erkrankten Stammstürmer Eric Maxim Choupo-Moting fehlte aber oft die Präzision, die Abwehr offenbarte grobe Schwächen.

RB Salzburg erwischt FC Bayern eiskalt

Die Bayern begannen mit neun WM-Fahrern, davon fünf DFB-Spieler um Thomas Müller. Der Ersatzkapitän vertrat Choupo-Moting, der einer von acht Profis war, auf die Nagelsmann verzichten musste. Neben den fünf langzeitverletzten um Manuel Neuer fehlten auch der geschonte Leon Goretzka und Matthijs de Ligt wegen einer Knöchelblessur.

Im Tor begann Ersatzmann Sven Ulreich, der später von Youngster Johannes Schenk abgelöst wurde. Die Suche nach einer neuen Nummer 1 gestalte sich "nicht so einfach", gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu, der Gladbacher Yann Sommer sei dabei nicht die einzige Option.

Ziel sei, bis zum Spiel in Leipzig eine Lösung herbeizuführen, betonte er. Laut "Bild" wird der Sommer-Transfer aber "immer wahrscheinlicher", weil Gladbach im Bemühen um Ersatz Jonas Omlin aus Montpellier weitergekommen sei.

Nach Sanés Führungstreffer hatten Joshua Kimmich und Jamal Musiala weitere gute Gelegenheiten. Der Ausgleich fiel aus heiterem Himmel nach einem übermotivierten Einsatz von Abwehrchef Dayot Upamecano im Mittelfeld.

Salzburg wechselte mit Wiederbeginn komplett durch und erwischte die Bayern kalt. Doch auch der zweite Münchner Anzug saß und brachte eine weitere Wendung, ein Sieg wäre leicht möglich gewesen.