Medien: BVB wirbt um belgisches Supertalent

IMAGO/JOHAN EYCKENS

Offenbar Thema beim BVB: Mika Godts

Bei Top-Talenten genießt der BVB einen exzellenten Ruf. Kein Wunder, haben doch Spieler wie Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Erling Haaland und aktuell Jude Bellingham in Dortmund den Durchbruch auf großer Bühne geschafft. Einem Bericht zufolge haben die Borussia-Scouts bereits das nächste Juwel im Visier.

Ohne bislang ein einziges Spiel im Herrenbereich absolviert zu haben, hat der 17 Jahre alte Belgier Mika Godts schon einer ganzen Reihe namhafter Klubs gehörig den Kopf verdreht.

Der blutjunge Linksaußen vom KRC Genk gilt als eines der größten Offensiv-Talente seines Landes, vor allem seine Dribblings sind gefürchtet.

Da sich Verein und Spieler bis hierhin jedoch nicht auf eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Arbeitspapiers einigen konnten, bringen sich zahlreiche Interessenten in Position.

Nach Informationen der Zeitung "Nieuwsblad" soll auch der BVB zu den Bewerbern zählen, ein konkretes Angebot habe der Bundesligist bisher allerdings ebenso wenig abgegeben wie der gleichfalls gehandelte italienische Meister AC Mailand.

Einen Schritt weiter sein soll dagegen Ajax Amsterdam, das dem Vernehmen nach eine offizielle Offerte in Genk für einen Wintertransfer eingereicht hat. Und das, obwohl Godts im Sommer ablösefrei wäre.

BVB-Flirt erst befördert, dann zurückversetzt

In der laufenden Saison hat der belgische U17-Nationalspieler in 18 Einsätzen für die zweite Mannschaft acht Treffer erzielt, zwei davon in der UEFA Youth League.

Ursprünglich war Godts 2022/2023 schon für die Profi-Mannschaft eingeplant worden. Seine Weigerung, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, verärgerte die Genk-Verantwortlichen aber so sehr, dass sie den Angreifer kurzerhand zurückversetzten.

Sollte sich der umworbene Flügelflitzer gegen einen Abschied im Winter entscheiden, dürften die Dortmunder Chancen steigen. Mit einer Entscheidung wird in Kürze gerechnet.