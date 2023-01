Glasner und Krösche wollen erneuten Einbruch verhindern

IMAGO/Juergen Kessler

Glasner (l.) und Krösche (r.) arbeiten bedie seit Sommer 2021 für Frankfurt

Eintracht Frankfurt gehört nicht erst seit dem Triumph in der Europa League im letzten Sommer zu den besten Klubs Europas. Auch in der Bundesliga sorgen die Hessen derzeit für Furore.

Mit 27 Punkten auf dem Konto steigt das Team von Oliver Glasner nach der WM-Pause von Tabellenplatz vier wieder ins Rennen um die europäischen Plätze ein.

Das Saisonziel ist klar: Der Klub will sich auch in dieser Spielzeit wieder für die Champions League qualifizieren. Dafür muss die Mannschaft allerdings die Schwächephasen aus den vergangenen Jahren abstellen.

Schweres Auftaktprogramm für Glasner und Co.

Zu oft zeigte Frankfurt in der Bundesliga sein "schlechtes Gesicht", wenn man unter Woche spielen musste. Dieses Problem hat auch Sportvorstand Markus Krösche erkannt. In der "Sport Bild" erklärt er: "Ich höre immer, dass es typisch für Eintracht wäre, wenn sie nach einem guten K.o.-Spiel am Wochenende danach verliert. Das will ich nicht."

Schon schnell nach dem Restart der Liga, wird der 42-Jährige wissen, ob die Spieler ihm diesen Wunsch erfüllen können. Um die Zeit, die während der Weltmeisterschaft verloren wurde, wieder reinzuholen, gibt es in der Bundesliga sofort eine Englische Woche.

In dieser trifft Frankfurt auf Schalke, den Tabellenzweiten aus Freiburg und den FC Bayern. Bei weitem kein leichtes Auftaktprogramm nach langer Pause. Auch im Februar müssen die Adlerträger unter der Woche ran. Erst im DFB-Pokal im Derby gegen Darmstadt, zwei Wochen später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den SSC Neapel.

Kann Eintracht Frankfurt sogar Meister werden?

Um den "typischen" Einbruch in der Rückrunde zu verhindern (Frankfurt holte in den letzten zehn Jahren fünfmal weniger Punkte in der Rück- als in der Hinrunde und verspielte zweimal in den letzten sechs Spielen einen CL-Platz), setzte Trainer Oliver Glasner in der Vorbereitung Spiele gegen starke Gegner an. Gegen RB Leipzig (4:2) und den polnischen Meister Lech Posen (1:0) konnte sein Team dabei zwei Siege einfahren.

Die Vorbereitung lässt also hoffen. Bei manchen sogar so sehr, dass das Wort Meisterschaft fällt. Ex-Frankfurt Profi Rudi Bommer prophezeit in der "Sport Bild": "Wenn der Rückrunden-Einbruch dieses Mal ausbleibt, können sie sogar jetzt schon Deutscher Meister werden."

Der Meistertitel würde bedeuten, dass Eintracht Frankfurt eine sehr gute Rückrunde gespielt hat. Markus Krösche wäre als wohl zufrieden.