Hinweis aufgetaucht: Müller-Degradierung auf die Bank?

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Thomas Müller (r.) muss sich beim FC Bayern wohl hinter Eric Maxim Choupo-Moting anstellen

Am Freitagabend ab 20:30 Uhr eröffnen RB Leipzig und der FC Bayern die weitere Bundesliga-Saison. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte wird viel über die möglichen Aufstellungen der Mannschaften gemutmaßt. Auf Seiten der Münchnern droht sich dabei eine wichtige, aber nicht mehr allzu überraschende Veränderung an.

Die Anzeichen verdichten sich, dass Offensiv-Allrounder Thomas Müller zum Jahresbeginn tatsächlich nur noch auf der Bank Platz nehmen wird. Schon seit Wochen wird über die einschneidende Anpassung in der Bayern-Startelf spekuliert.

Müller plagte sich im Spätherbst 2022 immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten herum, stand in 2022/2023 bis dato ohnehin erst sieben Mal in der Bundesliga-Startformation des FC Bayern. Hinzu kommen allenfalls durchschnittliche Auftritte im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei dem WM-Fiasko in Katar.

Da seine direkten Konkurrenten auf den Positionen des Mittelstürmers mit Eric Maxim Choupo-Moting und des Zehners mit Jamal Musiala zuletzt umso stärker aufspielten, könnte der 33-Jährige vorerst auf die Auswechselbank verbannt werden.

Müller nur noch Reservist beim FC Bayern?

Laut einem "Bild"-Bericht spricht ein spannendes Trainingsdetail aus dieser Woche ebenfalls für die Degradierung Müllers. Auf der neuen und übergroßen Videoleinwand auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße, die im letzten Jahr für Trainings- und Analysezwecke installiert wurde, war eine taktische Formation der Bayern zu sehen.

Die "Bild" zeigte dabei ein Foto, auf dem die Offensivreihe der Münchner zu erkennen ist - womöglich für die Startaufstellung am Freitagabend bei RB Leipzig. Anhand der Rückennummern ist dabei auszumachen, dass die Personalie Thomas Müller offensichtlich nur noch als Backup für den Startelf-Spieler Choupo-Moting auf der Mittelstürmer-Position eingeplant ist.

Auf der Linksaußen-Position ist außerdem die Rückennummer 11 von Kingsley Coman über der von Mathys Tel (39) aufgeführt, auf Rechtsaußen erhält Serge Gnabry (7) demnach den Vorzug vor Leroy Sané (10).

Ob diese taktische Ausrichtung tatsächlich ein Indiz für die Startformation des Tabellenführers beim Gastspiel in Sachsen ist, blieb zunächst offen. Möglich ist es aber allemal.