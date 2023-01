Süle nimmt FC Bayern ins Visier: "Wir wollen oben angreifen"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Star Niklas Süle plant eine Attacke auf den FC Bayern

Beim 2:1-Sieg in Mainz führte Niklas Süle den BVB überraschend als Kapitän aufs Feld. Der neuen Verantwortung wurde der Innenverteidiger durchaus gerecht, hinten ließ der Sommerneuzugang nur wenig anbrennen. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause kündigte der 27-Jährige einen Angriff auf seinen Ex-Verein FC Bayern an.

Obwohl die Leistungen gegen Augsburg (4:3) und Mainz (2:1) nicht wirklich überzeugend waren, hat Borussia Dortmund doch jeweils drei Punkte eingefahren und damit den Rückstand auf Ligaprimus Bayern München, der zwei Mal nur Unentschieden spielte, verkürzt.

Der Auswärtserfolg am Mittwoch war vor allem einer soliden Defensivleistung zu verdanken. Pluspunkte sammelte dabei Niklas Süle, der in der Abwehr diesmal von Beginn an randurfte und seinen Job abgeklärt erledigte. Von sport.de erhielt er dafür die Note 2,5.

Nach dem Schlusspfiff war der überraschend als Mannschaftsführer aufgestellte Nationalspieler ein gefragter Mann. Süle nutzte die Gelegenheit für eine Kampfansage an die Konkurrenz.

"Wir wollen oben angreifen", erklärte der Verteidiger am "Sportschau"-Mikrofon. Ziel sei es, ergebnistechnisch in eine "Serie zu kommen".

Niklas Süle: BVB muss "Hausaufgaben immer erledigen"

Mut macht Süle und seinen Teamkollegen, dass die Mitbewerber um die Top-Plätze teils Federn gelassen haben. "Jetzt sieht man, wie eng die Bundesliga ist und dass auch andere Mannschaften Punkte liegen lassen", fasste der Dortmunder das Tabellenbild zusammen.

Entscheidend sei für den BVB nun, die eigenen "Hausaufgaben immer zu erledigen", ergänzte Süle. Vor der Winterpause hatten die Westfalen zu viele Punkte leichtfertig verspielt.

Neuen Schwung hat dem Team von Trainer Edin Terzic offenbar das Trainingslager gegeben. "In Marbella haben wir nicht Däumchen gedreht. Wir haben hart gearbeitet, damit wir noch etwas möglich machen", betonte der DFB-Star bei "Sky".