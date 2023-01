Wie ist der Stand bei Reus und Hummels? Kehl klärt auf

IMAGO/Revierfoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl muss noch sensible Personalien klären

Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko beim BVB bis 2026 hat Sportdirektor Sebastian Kehl zwei weitere sensible Personalfragen bei Borussia Dortmund zu klären. Wie geht es mit den Führungsspielern Marco Reus und Mats Hummels weiter, deren Verträge bei den Westfalen nach der laufenden Saison auslaufen? Kehl hat sich am Mittwoch zum Stand der Dinge geäußert.

Am "Sky"-Mikrofon wollte der BVB-Manager weder bei Kapitän Reus noch bei seinem Stellvertreter Hummels ins Detail gehen. Eines kam allerdings zum Vorschein: Beide Personalfragen dürften sich noch weitere Wochen hinziehen.

Im Falle des Ur-Dortmunders Reus, der sich bei Borussia Dortmund aktuell in seiner elften Saison befindet, betonte Kehl am Mittwoch bei dem TV-Sender: "Wir sind in vertrauensvollen Gesprächen. Ich bin sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Berater im Gespräch, wir haben die Themen intern schon angesprochen. Mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen. Wenn wir etwas zu sagen haben, dann werden wir das tun."

Trotz der zuletzt zunehmenden Spekulationen um Marco Reus stellte der BVB-Sportdirektor klar, sich nicht "treiben lassen" zu wollen: "Wir kennen uns sehr, sehr gut und haben ein gutes Vertrauensverhältnis untereinander."

Entscheidungen beim BVB sollen "zu gegebener Zeit" fallen

Der gebürtige Dortmunder wurde zuletzt unter anderem mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Ronaldo-Klub Al Nassr, auf die Insel zu Manchester United sowie innerhalb der Bundesliga zu RB Leipzig in Verbindung gebracht.

Auch in der Causa Mats Hummels zeigte sich Kehl vor dem Mittwochsspiel bei Mainz 05 (Endstand 2:1 für den BVB) noch sehr verschlossen: "Bei Mats ist es eigentlich die gleiche Konstellation. Auch wir haben sehr ausführlich miteinander gesprochen. Mats ist da sehr, sehr entspannt. [...] Am Ende möchten die Jungs natürlich auch für sich entscheiden, inwieweit sie weitermachen wollen und unter welchen Bedingungen."

In beiden Angelegenheiten sollen die Themen laut Kehl "in den nächsten Wochen" angegangen und "zu gegebener Zeit" getroffen werden.

Gerade mit Mats Hummels verbindet Sebastien Kehl eine besondere persönliche Vergangenheit, feierten die beiden doch 2011 und 2012 noch als Mannschaftskollegen jeweils die Deutsche Meisterschaft mit dem BVB.