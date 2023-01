Wechsel abgelehnt: Bankdrücker will beim BVB bleiben

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Felix Passlack (3.v.l.) wird den BVB im Winter wohl nicht mehr verlassen

Am Dienstag endet die Winter-Wechselperiode. Auf der Zugangsseite wird beim BVB höchstwahrscheinlich nichts mehr passieren, der eine oder andere Profi könnte die Dortmunder bis zum Deadline Day aber noch verlassen. Zu den Abgangskandidaten zählte bis zuletzt Felix Passlack, der sich nun allerdings gegen einen schnellen Abschied entschieden haben soll.

Nur vier Mal durfte Felix Passlack in der laufenden Saison in Pflichtspielen für den BVB ran. Häufig nominierte Trainer Edin Terzic das Eigengewächs nicht einmal in den Kader.

Da das Arbeitspapier des 24-Jährigen Ende Juni ausläuft, wurde allgemein erwartet, dass beide Seiten schon im Winter eine Trennung anstreben. Passlack hätte anderswo mehr Spielzeit erhalten können, die Borussia im Gegenzug sein Gehalt eingespart und womöglich sogar noch eine kleine Ablöse eingenommen.

Doch laut "kicker" hat sich Passlack mittlerweile gegen einen Transfer entschieden. Nach Beginn der Pflichtspiele wolle er nicht mehr wechseln und stattdessen seinen Vertrag erfüllen.

Passlacks Einsatzchancen beim BVB weiterhin gering

Passlack stammt aus dem Nachwuchsbereich der Dortmunder, galt einst als Ausnahmetalent. Im Profibereich tat er sich jedoch schwer, fand nie seine Idealposition und wurde mehrmals verliehen.

In seiner Vita stehen bislang 54 Einsätze für die Borussia, je drei Tore und Vorlagen sammelte er dabei.

Ob in der Rückserie noch weitere Bewährungschancen hinzukommen, ist fraglich: Coach Terzic stehen aktuell zahlreiche Akteure wieder zur Verfügung, die in der Hinrunde über weite Strecken ausgefallen waren. Entsprechend hart ist der Kampf um Kaderplätze neuerdings.

Am Sonntag zählte Passlack ebenso wenig zum BVB-Aufgebot für das Leverkusen-Spiel wie Mahmoud Dahoud und Thorgan Hazard. Durchaus vorstellbar also, dass seine Abschiedstour in Dortmund überwiegend auf der Tribüne stattfinden wird.