Fix! Hertha BSC holt Mittelfeldmann zurück

IMAGO/Kasimpasa SK v MKE Ankaragucu

Tolga Cigerci kehrt zu Fußball-Bundesligist Hertha BSC zurück

Der Rauswurf von Manager Fredi Bobic und die Absage mehrerer Wunschkandidaten haben die vergangenen Tage bei Hertha BSC turbulent gestaltet. Nun hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist aber Vollzug melden können.

Wie der türkische Klub Ankaragücü am Dienstagmittag verkündete, kehrt Tolga Cigerci zu Hertha BSC zurück. "Wir danken Tolga Cigerci für seinen bisherigen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg in der neuen Phase seiner Karriere", schrieb Ankaragücü bei Twitter. Von Seiten der Hertha wurde der Wechsel sowie die Modalitäten noch nicht bestätigt.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler trug schon von 2013 bis 2016 das Hertha-Trikot. Damals kam der türkische Nationalspieler, der in seiner Berliner Zeit lange mit einer Kapselverletzung im Zehengelenk zu kämpfen hatte, auf 39 Bundesliga-Einsätze und einen Treffer.

Mit zwei Toren und drei Vorlagen in 16 Punktspielen gehörte Cigerci in Ankara zu den Leistungsträgern seines Klubs. Sein Vertrag in der türkischen Hauptstadt war noch bis Sommer 2024 datiert.

Vor seiner Zeit in Berlin war Cigerci beim VfL Wolfsburg und bei Borussia Mönchengladbach. Mit den Wölfen wurde der zweikampf- und kopfballstarke 1,85-Meter-Mann 2011 Deutscher A-Jugendmeister. Der dauerhafte Sprung ins Bundesliga-Team gelang Cigerci aber erst bei Hertha. 2016 zog es ihn weiter zu Galatasaray. Später war Cigerci auch für Fenerbahce und Basaksehir am Ball.

Hertha BSC will von Cigercis Defensivqualitäten profitieren

Cigerci kommt vorzugsweise als "Sechser" oder "Achter" im Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch als Innenverteidiger spielen - so wie beim 2:2 zwischen der Türkei und Luxemburg im Nations-League-Spiel im September 2022, als ihn Nationaltrainer Stefan Kuntz in die Abwehrzentrale beorderte.

Von Cigercis Defensivqualitäten will nun auch Hertha BSC wieder profitieren. Neun Kopfball-Gegentore und zehn Gegentreffer nach Standards sind in der Bundesliga einsame Spitze.