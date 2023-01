Choupo-Motings Berater schließt Bayern-Abgang nicht aus

IMAGO/Markus Fischer

Verlässt Eric-Maxim Choupo-Moting den FC Bayern?

Trotz erfolgversprechender Verhandlungen über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist der Verbleib von Eric-Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern nicht gesichert.

"Wir haben uns in den Gesprächen eine ordentliche Position erarbeitet. Das kann auch Hasan Salihamidzic (Sportvorstand des FC Bayern, Anm. d. Red.) bestätigen. Wir sind in den letzten Zügen. Allerdings kann ich nicht sagen, wie es ausgeht. Es kann in den letzten Zügen auch noch scheitern. Am Ende geht es auch ums Geld, es geht immer auch ums Geld", sagte Choupo-Motings Berater Roger Wittmann im Interview mit dem TV-Sender "Sky".

Er hoffe aber auf eine Zukunft seines Klienten beim deutschen Rekordmeister, so der promiente Spieleragent.

Choupo-Moting sei ein "beeindruckender Fußballer und ein toller Mensch, sehr klar im Kopf", schwärmte Wittmann. "Er ist erfahren und weiß, wie man die Dinge einschätzt."

Der 62-Jährige ergänzte: "Wenn es nicht klappt, geht die Welt des FC Bayern nicht unter und auch Choupos Welt nicht. Aber wir versuchen alles, dass es zu einer Einigung kommt."

Choupo-Moting war 2020 als Backup für Robert Lewandowski von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt. Nach dem Abgang des Polen zum FC Barcelona im vergangenen Sommer hatte sich der 33-Jährige als neuer Torjäger in den Fokus gespielt.

Holt der FC Bayern noch einen Top-Stürmer?

Allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte, der FC Bayern wolle im kommenden Sommer einen prominenten Top-Stürmer wie Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichten.

Es sei "wurscht, wer verpflichtet wird", sagte Wittmann. "Davon hängt Choupo-Motings Entscheidung nicht ab."

Wenn es "nicht politisch" werde, also ein Spieler wegen seiner Ablöse gesetzt sei, und "die Leistung als einziges darüber entscheidet, wer spielt und wer nicht", müsse sich sein Schützling "vor niemandem verstecken", erklärte der Berater. "Dann mache ich mir um ihn keine Sorgen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, er hat Klasse."