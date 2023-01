Füllt der McKennie-Deal bald die Kasse des FC Schalke 04?

IMAGO/Nderim Kaceli / ipa-agency.net

Verdient Schalke 04 am Wechsel von Juve-Star Weston McKennie nach England mit?

Über den Wechsel von Weston McKennie von Juventus Turin zu Leeds United könnte sich auch der FC Schalke 04 bald freuen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist kann mit einer Einnahme im siebenstelligen Bereich rechnen - sofern der Premier-League-Klub im Sommer die vereinbarte Kaufoption zieht.

Am Montag heuerte der Ex-Schalker Weston Kennie in der Premier League an. Zunächst auf Leihbasis verließ der US-Nationalspieler Juventus Turin und schloss sich bis Saisonende Leeds United an. Nach Informationen des TV-Senders "Sport1" überweist Leeds dafür eine Leihgebühr von 1,2 Millionen Euro an die Turiner.

Für den kommenden Sommer haben sich die Peacocks zudem eine Kaufoption gesichert, die bei 33 Millionen Euro liegen soll. Genau hier kommt der FC Schalke 04 ins Spiel.

Denn der ehemalige Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hatte seinerzeit für den Fall der Fälle eine Beteiligung an einem Weiterverkauf McKennies ausgehandelt.

Dem FC Schalke 04 winken bis zu zwei Millionen Euro für McKennie

Zieht Leeds United die vereinbarte Kaufoption, winken den Königsblauen Zusatzeinnahmen von etwas mehr als einer Million Euro. Diese beinhaltet auch eine Ausbildungsentschädigung für McKennie, der 2016 in die A-Jugend des FC Schalke 04 wechselte und ab 2017 zum Profikader gehörte.

Zieht Leeds die Option nicht und McKennie verlässt Juventus im Sommer für mindestens 40 Millionen Euro, kann der abstiegsbedrohte Bundesliga-Aufsteiger sogar mit zwei Millionen Euro rechnen. Dies hatte sich der frühere Schalke-Boss vertraglich zusichern lassen.

Für Schalke absolvierte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann insgesamt 55 Bundesliga-Spiele, in denen er acht Tore erzielte. Vor Beginn der Saison 2020/21 schloss sich McKennie Juventus Turin an - zunächst gegen eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro.

Im Sommer 2021 zog Italiens Rekordmeister eine Kaufoption über 18,5 Millionen Euro und verpflichtete McKennie fest. Längst ist der 24-Jährige auch fester Bestandteil des US-Nationalteams, für das er mittlerweile 41 Länderspiele bestritt und neun Treffer erzielte. Bei der WM 2022 in Katar kam McKennie in allen vier Spielen der US-Boys zum Einsatz.