Augsburg will "Heimstadion zu einer Festung machen"

IMAGO/Blatterspiel

Bundesliga-Trainer Enrico Maaßen will mit dem FC Augsburg siegen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg will beim Heimspiel am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) gegen Bayer 04 Leverkusen weiter auf den zuletzt guten Leistungen aufbauen.

"Wir haben in diesem Jahr bislang gezeigt, dass wir eine tolle Entwicklung genommen haben", lobte Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag seine Mannschaft: "Wir wollen unser Heimstadion zu einer Festung machen."

Beim bislang einzigen Heimspiel des Jahres gewann der FCA mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Durch die 1:3-Niederlage beim SC Freiburg am vergangenen Wochenende rückte Augsburg jedoch wieder näher an die Abstiegszone ran, aktuell trennen die Maaßen-Mannschaft nur zwei Punkte vom Relegationsplatz.

Auch deswegen zeigte sich der Trainer vor Leverkusen gewarnt. "Wir wissen, was da auf uns zukommt. Leverkusen spielt sehr variabel, wir müssen auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein", sagte Maaßen und fand vor allem für Florian Wirtz lobende Worte, den er als "außergewöhnlichen Spieler" bezeichnete.

Bayer 04 Leverkusen wird den FC Augsburg nicht unterschätzen

Doch auch auf der Gegenseite ist der Respekt groß. Bayer-Trainer Xabi Alonso erwartet beim FCA "ein intensives Spiel. Wir brauche unsere beste Leistung". Das 0:2 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag beendete eine Serie von fünf Siegen in Folge für den Werksklub, der in Augsburg wohl weiter auf Torjäger Patrik Schick verzichten muss.

"Wir haben gesehen, wie wichtig das erste Tor ist", betonte Alonso: "Wir müssen bereit sein zu kämpfen, bereit sein, die zweiten Bälle zu gewinnen, um gut zu spielen."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Colina - Engels, Rexhbecaj - Maier, Yeboah - Beljo, Berisha. - Trainer: Maaßen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich - Palacios, Wirtz, Amiri - Diaby, Adli. - Trainer: Alonso

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)