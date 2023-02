Weitere Millionen-Deals möglich? Eintracht immer reicher

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt verfügt über ein prall gefülltes Festgeldkonto

Durch die sportlichen Erfolge der jüngeren Vergangenheit steht Eintracht Frankfurt trotz der Corona-Zeit auf sehr soliden finanziellen Füßen. Das Festgeldkonto des Europa-League-Siegers wächst offenbar in einem beeindruckenden Tempo.

"Mit einem blauen Auge" sei Eintracht Frankfurt aus der Corona-Pandemie herausgekommen, gab Finanzvorstand Oliver Frankenbach im vergangenen August zu Protokoll. Zwar gingen den Hessen vor allem wegen der Geisterspiele wie allen anderen Vereinen auch Millionen-Einnahmen durch die Lappen und 50 Millionen Euro Eigenkapital mussten ausgegeben werden.

Die sportlichen Erfolge, insbesondere der Husarenritt zum Europa-League-Titel in der vergangenen Saison, die damit verbundene Teilnahme an der Champions League und die dort erreichte Qualifikation für das Achtelfinale spülten der SGE zuletzt aber wieder massig Geld in die Kassen.

Eintracht Frankfurt: 30 Millionen Euro auf der hohen Kante?

Während Frankenbach vor ein paar Wochen noch verkündete, das Eigenkapital sei wieder auf 19 Millionen Euro angewachsen, enthüllt "Bild" nun neueste Zahlen.

Demnach schlummern aktuell schon wieder knapp 30 Millionen Euro auf dem Frankfurter Festgeldkonto.

Mit diesem Geld im Rücken bemühten sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche in der Schlussphase der abgelaufenen Transferperiode ernsthaft um umworbene (und teure) Profis wie Victor Lindelöf (Manchester United) und Borna Sosa (VfB Stuttgart).

Nächster Millionen-Deal von Eintracht Frankfurt?

Zwar kamen diese Transfers letztlich nicht zustande. Mit Philipp Max (PSV Eindhoven) lieh Eintracht Frankfurt aber immerhin einen dreimaligen deutschen Nationalspieler aus, der im Sommer per Kaufoption fest verpflichtet werden kann und dann angeblich bis 2026 an den Klub gebunden wäre.

Auch die aktuellen Vertragsverhandlungen mit Torhüter und Top-Verdiener Kevin Trapp gehen dank des Millionen-Regens der letzten Monate sicherlich einfacher von der Hand.

Medienberichten zufolge steht der nächste Millionen-Deal schon fest: Abwehr-Juwel Willian Pacho wechselt im Sommer von Royal Antwerpen zur Eintracht.

Inklusive Bonuszahlungen soll für den 21 Jahre alten Ecuadorianer eine achtstellige Summe nach Belgien fließen.