VfL Wolfsburg mit Demonstration der Stärke

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Die Frauen des VfL Wolfsburg feierten einen bärenstarken Sieg

Die Abonnementmeisterinnen des VfL Wolfsburg haben zum Neustart der Fußball-Bundesliga eine Demonstration der eigenen Stärke abgeliefert. Die Wölfinnen gewannen beim Verfolger SC Freiburg mit 4:0 (3:0).

Die polnische Torjägerin Ewa Pajor (4.) und DFB-Kapitänin Alexandra Popp (9.) sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Die Isländerin Sveindis Jonsdottir (45.) erhöhte noch in der ersten Hälfte auf 3:0. Lena Lattwein sorgte in der 87. Minute für den Endstand.

Es war der elfte Sieg im elften Saisonspiel für den VfL, der souverän die Tabelle anführt. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Bayern München beträgt vor den Sonntagsspielen acht Punkte.