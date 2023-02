Medien: Tottenham erteilt Kane spezielles Wechsel-Verbot

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Harry Kane wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Harry Kane ist bei Tottenham Hotspur das Aushängeschild und die sportliche Lebensversicherung in Personalunion. Doch ein Verbleib des Torjägers in Nordlondon ist keinesfalls sicher. Der FC Bayern gilt seit Monaten als Kandidat auf einen Transfer. Ein neuster Bericht dürfte die Münchner aufhorchen lassen.

Laut "Times" wird Tottenham Hotspur den 29-Jährigen nicht an einen direkten Rivalen aus der Premier League verkaufen.

Insbesondere Manchester United wurde zuletzt immer wieder mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Allerdings haben die Red Devils wohl keine Chance auf einen Transfer.

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, würden die Chancen des FC Bayern steigen. Die Münchner hatten im vergangenen Sommer darauf verzichtet, einen Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten. Stattdessen füllt Eric Maxim Choupo-Moting die Rolle des Mittelstürmers aus.

Da der Vertrag des 33-jährigen Routiniers an der Säbener Straße aber im Sommer ausläuft, ist aktuell völlig unklar, wer in der kommenden Saison der Haupt-Angreifer des FC Bayern sein wird.

Kane macht FC Bayern Hoffnung

Für Kane müsste der deutsche Rekordmeister aber wohl tief in die Tasche greifen. Medienberichten zufolge kostet der Tottenham-Star, der noch bis 2024 an die Spurs gebunden ist, rund 90 Millionen Euro.

Kane selbst hat unlängst ein klares Wechsel-Dementi vermieden. "Ich bin nur hier, um jedes Spiel zu performen und alles für den Verein zu geben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich konzentriere mich auf diese Saison. Wir sind in einer guten Position, um zu pushen und darauf konzentriere ich mich", sagte der Engländer nach dem Spitzenspiel zwischen Tottenham und Manchester City (1:0) am Sonntag bei "Viaplay".

Beim Heimsieg gegen die Sky Blues erzielte Kane seinen 200. Premier-League-Treffer und ist damit auch der erfolgreichste Torschütze der Klubgeschichte.