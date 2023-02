FC Bayern gibt Update zu Mané - Choupo-Moting zurück

IMAGO/Mladen Lackovic

Sadio Mané arbeitet an seinem Comeback für den FC Bayern

Wird Sadio Mané pünktlich zum Kracher in der Champions League gegen Paris Saint-Germain wieder fit? Diese Frage stellen sich wohl derzeit die meisten Fans des FC Bayern. Der Rekordmeister gab am Dienstag ein Update zur Situation des Senegalesen.

Eigentlich hatten die Profis des FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann nach dem Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag für den Dienstag frei bekommen. Dennoch tummelten sich einige Stars der Münchener auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Besonders erfreulich: Sadio Mané konnte laut Vereinsangaben sein individuelles Aufbautraining wie geplant in dieser Woche fortsetzen und "brenne auf sein Comeback". Am Dienstag arbeitete er mit dem Ball und zeigte sich bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt bestens gelaunt.

FC Bayern: Choupo-Moting zurück auf dem Platz

Ob er allerdings bereits wieder am kommenden Dienstag eine Option für den Bayern-Kader beim Champions-League-Hammer gegen Paris Saint-Germain sein wird, steht noch in den Sternen. Weitaus bessere Chancen auf einen Einsatz am Valentinstag in der Stadt der Liebe hat hingegen wohl Eric Maxim Choupo-Moting. Dieser hatte zuletzt mit einem Magen-Darf-Infekt in der Bundesliga gefehlt, konnte aber bereits am Dienstag wieder auf den Platz zurückkehren.

Neben dem Nationalspieler Kameruns waren auch die zuletzt angeschlagenen Ryan Grevenberch und Dayot Upamecano auf dem Trainingsgelände vorzufinden, um eine individuelle Einheit zu absolvieren. Auch bei den beiden Nationalspielern spricht nach derzeitigen Stand nichts dagegen, dass sie bereits am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum in den Kader zurückkehren.

Mit Blick auf das darauffolgende Spiele in der europäischen Königsklasse wird Nagelsmann seine Startelf wohl mit Bedacht wählen, um angeschlagene Spieler nicht zu verheizen und sie für das Spiel gegen den französischen Top-Klub zu schonen. Somit könnte der 35-Jährige seinen Schützlingen in der Bundesliga zunächst noch einmal eine Pause gönnen.