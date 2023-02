BVB-Keeper Kobel äußert sich zu den Bayern-Gerüchten

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Gregor Kobel spielt seit eineinhalb Jahren beim BVB

Gregor Kobel zählt derzeit zu den leistungsstärksten Torhütern überhaupt in der Bundesliga. Der Schlussmann von Borussia Dortmund ist in seinem Team die klare Nummer eins, wurde zuletzt immer wieder mit einem möglichen Transfer in Richtung FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat sich Kobel selbst zu den Spekulationen geäußert.

Gegenüber der "Sport Bild" betonte der Schweizer, dass er sich aktuell nicht mit einem Abgang aus Dortmund befasse: "Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Gerüchten. Ich stehe beim BVB unter Vertrag und habe mit diesem Klub und dieser Mannschaft Ziele, auf die ich mich voll fokussiere."

Kobel wechselte im Sommer 2021 zu den Schwarz-Gelben, bestritt seitdem unter anderem 44 Bundesliga-Begegnungen für den BVB. Kobels Arbeitspapier in Dortmund läuft noch langfristig bis 2026.

Der gebürtige Zürcher sei sich weiterhin sicher, bei einem Verein gelandet zu sein, mit dem er Titel gewinnen kann: "Ich habe mit dem BVB extrem viel vor, und wir sind mit unserer Arbeit auf einem guten Weg. Wir haben in dieser Saison eine riesengroße Chance, etwas zu gewinnen."

BVB-Keeper blickt mit Zuversicht in die Zukunft

Kobel, der als fleißig und diszipliniert in der tagtäglichen Arbeit als Profi-Fußballer gilt, hat sich selbst große Ziele gesteckt und versprach seinen zahlreichen Anhängern in Dortmund: "Ich kann versprechen: Am Höhepunkt meiner Entwicklung bin ich noch lange nicht. Ich habe das klare Ziel, mich jeden Tag verbessern zu wollen. Dieser nachhaltige Ansatz ist auch der Teil, der mir im Sport am meisten Spaß macht."

Mit seinen Westfalen liegt Kobel momentan nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern in der Bundesliga-Tabelle. Kobel betonte, dass er für die laufende Spielzeit noch eine gute Chance sieht, die Münchner nach zehn Jahren vom Meisterthron stoßen zu können: "Wir haben ein Team, das immer besser funktioniert und inzwischen nicht mehr mit so vielen Ausfällen zu kämpfen hat wie noch in der Hinrunde."

Die "brutale Qualität in der Offensive und ein Gespann in der Defensive, "das immer besser zusammenwächst", lassen den BVB-Torwart zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal blicken: "Ich bin sicher: Wir kriegen das hin!"