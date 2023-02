Bei CL-Aus: Bayern-Stars steht Mega-Reise bevor

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Reist der FC Bayern im Sommer nach Australien?

Nachdem der Fußball-Bundesligist FC Bayern in der vergangenen Saison "nur" die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte, wollen die Münchner in dieser Saison auch wieder im DFB-Pokal und in der Champions League um den Titel mitspielen. Je nach Abschneiden in der Königsklasse steht den Bayern-Profis eine mögliche Mega-Reise bevor.

Wie die "Sport Bild" berichtet, planen die Verantwortlichen des FC Bayern München einen Marketing-Trip im Sommer. Ziel der Reise soll Australien sein.

Der strapaziöse Trip steht den Münchner Profis allerdings nur bevor, wenn sie das Finale der Champions League verpassen. Das Endspiel der Königsklasse findet am 10. Juni in Istanbul statt.

Nur wenn der FC Bayern nicht teilnimmt, wäre die Pause zwischen Saisonende und Vorbereitungsstart lang genug, um die lange Reise nach Australien anzutreten.

Die nächste Hürde in der Champions League steht dem deutschen Rekordmeister in der kommenden Woche bevor. Am 14. Februar gastiert der Bundesligist im Hinspiel des Achtelfinals bei Paris Saint-Germain. Das Rückspiel steigt am 08. März.

FC Bayern reist zumeist nach China oder in die USA

Der FC Bayern geht seit 2014 im Rahmen der "Audi Summer Tour" auf globale Vermarktungsreise - meist in die USA oder nach China. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die strategisch angelegte Reise 2020 und 2021 allerdings abgesagt werden.

Im vergangenen Jahr weilte das Team von Trainer Julian Nagelsmann dann wieder in den USA. "Wir freuen uns sehr, für unsere Fans nach zwei Jahren Pandemie wieder so erlebbar sein zu können. Es wird schön, die Begeisterung der Menschen vor Ort zu spüren", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn damals.

In Australien soll nun ein neuer Markt erschlossen werden. Die über 30.000 Kilometer sollen kein Hindernis darstellen - sofern der FC Bayern das Champions-League-Finale verpasst.