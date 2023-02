BVB-Star Adeyemi äußert sich nach Verletzungsschock

IMAGO/UWE KRAFT

Karim Adeyemi wurde gegen Hertha BSC noch vor der Halbzeit ausgewechselt

Karim Adeyemi hat in den letzten Wochen eine wahre Leistungsexplosion im BVB-Trikot hingelegt. Nachdem der Sommer-Neuzugang in der Hinrunde noch mit großen Anlaufschwierigkeiten bei Borussia Dortmund zu kämpfen hatte, präsentiert er sich seit dem Bundesliga-Restart in bestechender Form. Auch beim 4:1-Heimsieg gegen Hertha BSC ragte Adeyemi mit einem Tor und einem Assist heraus, ehe er verletzt vom Feld musste - ein echter Schock!

Während seines Tempolaufs auf der linken Außenbahn, an dessen Ende er per Hereingabe auf Donyell Malen das 2:0 in der 32. Minute für die Schwarz-Gelben einleitete, zog sich der pfeilschnelle Offensivmann eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Als die BVB-Teamkollegen gerade in Richtung Malen liefen, der sich für sein erstes Saisontor feiern ließ, krümmte sich Adeyemi schmerzverzerrt am Boden und wurde keine drei Minuten später vorzeitig ausgewechselt.

Bis zuletzt gab es zwar noch keine genaue Diagnose, wie lange der 21-Jährige nun tatsächlich ausfallen könnte. Am Sonntagabend meldete sich Adeyemi aber immerhin selbst über die sozialen Medien zu Wort und schrieb: "Keine Sorge, ich bin bald zurück!"

Adeyemi als BVB-Matchwinner gegen den FC Chelsea

Wann genau das sein könnte, darüber sollen medizinische Untersuchungen am Montag Aufschluss geben. BVB-Cheftrainer Edin Terzic hatte am Sonntagabend nach dem wichtigen Heimsieg gegen die Berliner Hertha bereits angekündigt, dass vorerst die Untersuchungen abgewartet werden sollen, ehe es weitere Statements zu Karim Adeyemi geben wird.

Der deutsche Nationalspieler spielt seit dem neuen Kalenderjahr auf einem völlig anderen, verbesserten Niveau. Vor allem die Tempodribblings des gebürtigen Münchners kamen zuletzt deutlich besser zur Geltung.

Vor allem gegen den FC Chelsea in der Champions League wurde Adeyemi mit seinem Sololauf zum entscheidenden 1:0 zum Matchwinner für seine Farben und neuen Helden im BVB-Dress.