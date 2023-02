Enthüllt: BVB-Star weckt "großes Interesse"

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Verlässt Donyell Malen (r.) den BVB?

Donyell Malen wartet bei Borussia Dortmund immer noch auf den großen Durchbruch. Der BVB hofft weiterhin auf eine Leistungssteigerung des Angreifers. Unterdessen kommen erneut Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Spanien auf.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, beschäftigt sich der FC Sevilla mit Malen. Demzufolge wollen die Andalusier im kommenden Sommer ihre Offensive verstärken. Der Niederländer ist in diesem Zusammenhang offenbar eine ernsthafte Alternative beim Tabellen-14. der Primera División.

Sportdirektor Monchi soll "großes Interesse" am BVB-Profi haben. Wie es in dem Bericht weiter heißt, könnte der FC Sevilla in den kommenden Wochen Kontakt zu Borussia Dortmund aufnehmen, um sich einen gewissen Vorsprung vor möglichen Nebenbuhlern zu erarbeiten.

Malen besitzt beim BVB noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Der 24-Jährige war im Sommer 2021 für rund 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Westfalen gewechselt.

Ernüchternde Malen-Zwischenbilanz beim BVB

Malens bisherige BVB-Bilanz fällt eher ernüchternd aus. In 60 Pflichtspielen erzielte der Angreifer erst elf Treffer für die Dortmunder Borussia. In der laufenden Saison traf Malen sogar erst zwei Mal. Mittlerweile hat der Niederländer seinen Stammplatz unter Cheftrainer Edin Terzic verloren.

Bereits vor der Winter-Transferperiode waren Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied aus Dortmund aufgekommen. Der FC Sevilla galt damals schon als potenzieller Abnehmer.

Am Ende blieb Malen aber beim BVB. Die Borussia denkt zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch nicht über einen vorzeitigen Verkauf nach.

Glaubt man "fichajes.net", wird sich der FC Sevilla in den kommenden Wochen allerdings womöglich beim BVB melden.

Eine einstige Ablösesumme von 30 Millionen würde Malen aller Voraussicht nach nicht mehr in die Klubkassen einspülen.