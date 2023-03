Bericht: Mittelfeld-Star bei Hertha BSC vor dem Aus

IMAGO/Christian Schroedter

Ivan Sunjic (l.) steht bei Hertha BSC vor dem Aus

Noch zu Saisonbeginn war Ivan Sunjic im Mittelfeld von Hertha BSC gesetzt. Doch inzwischen ist die Leihgabe von Birmingham City auf das Abstellglas geraten und besitzt in Berlin nun offenbar keine Perspektive mehr.

In zwölf der ersten 16 Saisonspiele von Hertha BSC stand Mittelfeldabräumer Ivan Sunjic in der Startelf. Auch wenn der 26-Jährige nicht als Torschütze oder Vorlagengeber in Erscheinung trat, überzeugte der Kroate zunächst als Abräumer vor der Abwehr.

Doch inzwischen hat Sunjic denn Status als Stammkraft der Alten Dame längst eingebüßt. Winter-Neuzugang Tolgay Cigerci hat der Leihgabe von Birmingham City den Rang abgelaufen.

Beim 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg reichte es für Sunjic nicht einmal mehr für einen Platz im Kader. Die Folge: Hertha BSC will sich im Sommer laut "Bild" von dem Sechser trennen. Eine feste Verpflichtung der Leihgabe durch eine Kaufoption in Höhe von etwa zwei Millionen Euro sei nahezu ausgeschlossen, heißt es weiter.

Hertha BSC: Kein Platz für Sunjic im Mittelfeld

Ob Sunjic bis dahin überhaupt noch zu Einsätzen im Bundesliga-Team kommt, ist unklar. In der Zentrale verfügt der abstiegsbedrohte Traditionsverein neben Cigerci mit Suat Serder, Lucas Tousart und Jean-Paul Boetius über fußballerisch weitaus stärkere Spieler.

Dazu kommt: In dem neuen Spielsystem von Hertha-Trainer Sandro Schwarz braucht es nur einen Sechser. Der ehemalige Coach des FSV Mainz 05 stellte vor wenigen Wochen auf eine Dreierkette um - und das mit Erfolg! Aus den letzten drei Spielen holten die Berliner sechs Punkte.

Diese Rolle als Abräumer vor der Abwehr erfüllt Neuzugang Cigerci bislang mit Bravour. Durch seine große Bundesliga-Erfahrung und Mentalität reiße er seine Mitspieler auf dem Platz mit, so die "Bild", die spekuliert, dass Sunjic "in absehbarer Zeit nicht über den Status des Reservespielers hinauskommen wird".