Profitiert Bayern-Gegner Paris vom Neymar-Ausfall?

IMAGO/Revierfoto

Neymar wird PSG auch gegen den FC Bayern nicht zur Verfügung stehen

Am Montag verkündete Paris Saint-Germain, dass Neymar für die restliche Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Somit fällt der Brasilianer auch am Mittwochabend (21:00 Uhr) gegen den FC Bayern aus. Kein Problem für PSG, sagt jedenfalls der frühere Weltmeister und heutige TV-Experte Christophe Dugarry. Er glaubt sogar, dass Neymars Fehlen ein echter Vorteil für die Franzosen sein wird.

Die fußballerische Qualität von Neymar ist unumstritten. Doch zuletzt befand sich der Brasilianer im Formtief. Im Schatten von Lionel Messi und Kylian Mbappé blieb der Superstar bei PSG oft oft blass. Für den französischen Meister ist das Saison-Aus des 31-Jährige dennoch eine echte Hiobsbotschaft.

So zumindest die Meinung der Klub-Verantwortlichen. "RMC"-Experte Christophe Dugarry, der 1998 mit Frankreich Weltmeister wurde, sieht das jedoch ganz anders.

"Ich denke, dieser Ausfall ist für Christophe Galtier (Trainer von PSG, Anm. d. Red.) ein großes Glück. Das Team ist so viel ausgeglichener mit fünf Defensivspielern, drei Spielern im Mittelfeld und einem Sturm aus Messi und Mbappé", betonte der 40-Jährige im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern.

Bereits beim Hinspiel gegen den FC Bayern stand Neymar in der Kritik

Doch damit nicht genug: Der Ex-Profi glaubt gar, dass Neymar sein Team schlechter mache. Mit Neymar, Mbappé und Messi auf dem Feld sei die PSG-Defensive "nicht existent".

"Ich kann es nicht ertragen, ihn zu sehen. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich finde ihn unerträglich, sein Dribbling, sein Verhalten. Ich will ihn nicht mehr auf dem Spielfeld sehen", stellte Dugarry klar.

Bereits nach dem Hinspiel Mitte Februar musste Neymar heftige Kritik einstecken. "Sky"-Experte Didi Hamann stellte dem brasilianischen Dribbelkünstler ein vernichtendes Zeugnis aus.

"Neymar hat eine Unzahl an Bällen verloren. Was er gegen die Bayern abgeliefert hat, war eine Frechheit seinen Mitspielern gegenüber", polterte der Ex-Profi des FC Bayern und des FC Liverpool in seiner "Sky"-Kolumne vor einigen Wochen.