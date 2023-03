Werder Bremen interessiert Tabelle "herzlich wenig"

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Werder Bremen steht vor dem Spiel gegen Gladbach unter Druck

30 Punkte nach 24 Spieltagen - die Zwischenbilanz von Aufsteiger Werder Bremen liest sich nicht schlecht. Doch vor zwei Jahren reichte exakt die gleiche Ausgangsposition nicht zum Klassenerhalt der Hanseaten.

Eher ein Ruhekissen oder doch ein Menetekel - noch geben sich die Bundesliga-Profis von Werder Bremen nach 30 Punkten aus 24 Spielen beim Thema Klassenerhalt eher gelassen. Doch die Erinnerung an den zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte 2021 ist durchaus noch präsent an der Weser.

Vor zwei Jahren kam bei exakt der gleichen Ausgangsposition in zehn Partien nur noch ein einziger Zähler hinzu, am Ende zu wenig, um den Gang in die Zweitklassigkeit vermeiden zu können. Torjäger Niclas Füllkrug schiebt das Thema vor dem Bundesliga-Gastspiel am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) beim punktgleichen Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach aber erst einmal zur Seite.

"Die Tabelle ist im Moment total schwer einzuschätzen. Deshalb interessiert es mich herzlich wenig", sagte der Nationalspieler. Man solle, so der 30-Jährige weiter, in erster Linie auf sich selbst schauen und mit dieser Einstellung versuchen, jedes Spiel bestmöglich zu gestalten.

Gladbach will um jeden Punkt kämpfen

Milos Veljkovic indes gehört eindeutig zum "Team Ruhekissen". "Vieles ist anders, viele Spieler waren noch nicht hier. Wir spielen einen anderen Fußball und wir haben einen anderen Trainer", sagte der Vize-Kapitän der Norddeutschen in einer Medienrunde.

Der Blickwinkel des serbischen Nationalspielers, der wegen Wadenproblemen in Mönchengladbach fehlen wird, ist klar: "Wir sind ein Aufsteiger und müssen die 30 Punkte auch mal positiv betrachten."

Ähnlich bewertet Ole Werner den Status quo bei den Norddeutschen, der Vergleich mit der Situation von vor zwei Jahren "überrascht und wundert mich ein wenig. Was die Mannschaft bisher geleistet hat, ist aller Ehren wert und sollte stärker im Blickpunkt stehen", betonte der Trainer der Grün-Weißen.

Ganz anders als am Osterdeich ist am Bökelberg ein eventuell noch drohender Abstieg kein Thema mehr. Für Coach Daniel Farke ist es aus ganz anderen Gründen bedeutsam, die Spannung im letzten Saisondrittel hochzuhalten: "Wir sind weit davon entfernt, die Saison abzuhaken. Jeder Punkt ist wichtig, jeder Platz in der Tabelle ist wichtig. Für das Gefühl, für die TV-Gelder."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Mönchengladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Kramer, Kone - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram. - Trainer: Farke

Bremen: Pavlenka - Pieper, Stark, Jung - Weiser, Gruev, Buchanan - Schmidt, Stage - Füllkrug, Ducksch. - Trainer: Werner

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)