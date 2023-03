Terzic trotz Tabellenführung: "Wir sind immer noch Jäger!"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

BVB-Cheftrainer Edin Terzic

Am 25. Spieltag hat Borussia Dortmund nach einem 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB profitierte dabei von der 1:2-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters FC Bayern bei Bayer Leverkusen. An den Vorzeichen für die heißen bevorstehenden Wochen habe sich aber trotzdem nichts geändert, betonte Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic.

"Wir sind immer noch Jäger!", meinte der BVB-Coach am "Sky"-Mikrofon am Dienstag. Die Rollen seien damit auch eineinhalb Wochen vor dem Schlagerspiel des BVB beim FC Bayern am 1. April (ab 18:30 Uhr) verteilt.

"Wir jagen nicht nur unsere beste Leistung, sondern auch jeden Gegner in der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Champions League. Das ist das, was wir uns am Anfang der Saison vorgenommen haben. Dementsprechend ändert das bei uns gar nichts", meinte Terzic weiter zu der Tatsache, dass Borussia Dortmund zum ersten mal seit elf Jahren wieder als Bundesliga-Tabellenführer am 25. Spieltag dasteht.

Für seine Schwarz-Gelben gelte es nun, auch während der Bundesliga-freien Woche konzentriert weiterzuarbeiten: "Wir wissen, dass noch eine Menge Arbeit auf uns wartet, besonders nach der Länderspielpause. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Jungs, die noch bei uns sind gut arbeiten. Und die Jungs, die zurückkommen, gesund sind, und dann werden wir intensive Wochen vor uns haben", so Terzic.

BVB-Coach will "richtig gutes Spiel" beim FC Bayern zeigen

Nachdem der 40-Jährige vor zwei Jahren schon den Sieg im DFB-Pokal mit seinem BVB feierte, kann Terzic jetzt seine erste Deutsche Meisterschaft als Trainer gewinnen. Doch vorerst kreisen sich die Gedanken des gebürtigen Mendeners ausschließlich um den kommenden Kontrahenten, der nun mal Bayern München heißt: "Wir wissen um die Qualität und die Stärken des Gegners. Das ist ohne Zweifel mit das Beste, was es derzeit im europäischen Fußball gibt, das hat man auch in den Spielen gegen PSG gesehen."

Die Westfalen wollen an ihre ordentliche Leistung aus dem Hinspiel im Oktober anküpfen, als ihnen gegen den Rekordmeister immerhin ein 2:2-Unentschieden glückte: "Wir haben ein richtig gutes Hinspiel gezeigt, haben in den letzten Jahren aber nicht immer gut gegen sie (die Bayern, Anm. d. Red.) ausgesehen. Wir haben uns aber in vielen Bereichen verbessert und hoffen, dass wir diese ganzen positiven Dinge mitnehmen können und dann ein richtig gutes Spiel in München zeigen", führte Terzic aus.