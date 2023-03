Portugal-Legende warnt: Cancelo "kann impulsiv sein"

IMAGO

Joao Cancelo spielt derzeit auf Leihbasis für den FC Bayern

Paulo Futre gewann 1987 den Europapokal der Landesmeister mit Benfica, wurde zweimal zu Portugals Fußballer des Jahres gekürt und sammelte auch außerhalb seiner Heimat Titel mit dem AC Milan und Atlético Madrid: Nun hat sich die portugiesische Legende zu einem Landsmann geäußert, der aktuell für den FC Bayern spielt.

Im Winter überraschte der FC Bayern, als er Joao Cancelo von Manchester City auf Leihbasis nach München lockte. Der portugiesische Außenverteidiger soll zuvor damit gehadert haben, nicht mehr unumstrittene Stammkraft bei den Sky Blues gewesen zu sein und daher auf einen Tapetenwechsel gedrängt haben.

Auch beim deutschen Rekordmeister musste Cancelo zuletzt allerdings mehrfach mit einem Bankplatz vorlieb nehmen. Für Futre eine Rolle, die dem 28-Jährigen nicht gerecht wird.

"Wenn er physisch und mental bei 100 Prozent ist, hat er aus meiner Sicht keine Schwächen", schwärmt Futre im Gespräch mit der "tz". "Er kann verteidigen und angreifen. Cancelo ist ein Phänomen! Für mich ist er der beste Außenverteidiger der Welt."

Allerdings hebt Futre auch hervor, dass der Umgang mit Cancelo nicht immer einfach ist. "Er kann impulsiv sein. Wenn er nicht das volle Vertrauen spürt, kann er enttäuscht sein", warnt Futre. Sein Landsmann sei aber dennoch "eine tolle Person mit einem großen Herzen".

Leihe zum FC Bayern "war für alle Seiten richtig"

Für die Bayern bestritt Cancelo bislang neun Pflichtspiele (1 Tor/4 Vorlagen), einen festen Platz im Team hat er aber noch nicht gefunden. Da Coach Julian Nagelsmann seit einigen Wochen häufig auf klassische Außenverteidiger verzichtet, werden Cancelos Dienste vermehrt offensiver benötigt. Eine Position, mit der sich der Nationalspieler offenbar erst anfreunden muss.

Futre schließt dennoch nicht aus, dass Cancelo über den Sommer hinaus die Fußball-Schuhe für die Münchner schnürt: "Die Leihe nach München war für alle Seiten richtig. Wenn er anfängt, mehr zu spielen und so mit Selbstvertrauen spielt, kann ich mir natürlich vorstellen, dass er dauerhaft beim FC Bayern wechselt. Aber die Leihe dauert noch ein paar Monate. Schauen wir mal, was passiert", so Futre.

Für ein festes Engagement müsste allerdings eine nicht unerhebliche Hürde aus dem Weg geräumt werden: Im Leihvertrag ist eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro verankert, eine Summe, die Bayern nicht zahlen wird. Im Ernstfall müsste man sich also erneut mit ManCity an einen Tisch setzen.

Geht es nach den sport.de-Usern sollte der FC Bayern die Verhandlungen allerdings auf keinen Fall scheuen. In einer Umfrage mit über 10.000 Abstimmenden votierten satte 80 Prozent für einen Verbleib.