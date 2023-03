"Merkwürdiges Spiel" gefährdet Transfer-Coup der Eintracht

IMAGO/Eurasia Sport Images / SPP

Hat Houssem Aouar Eintracht Frankfurt verärgert?

Geht Eintracht Frankfurt ein echter Transfer-Coup durch die Lappen? Ein "merkwürdiges Spiel" soll den angeblich bereits feststehenden Wechsel von Olympique Lyons Houssem Aouar zu den Hessen gefährden.

Houssem Aouar wird Olympique Lyon verlassen und nach der laufenden Saison ablösefrei zu Eintracht Frankfurt in die deutsche Fußball-Bundesliga wechseln. Das berichtete "Bild" Anfang März. Damals hieß es, der französische Nationalspieler habe sogar bereits den Medizincheck in der Mainmetropole absolviert.

So schnell wie das Gerücht aufkam, erkaltete es allerdings auch wieder. "Sport1" will nun erfahren haben, warum die Personalie Aouar in Frankfurt inzwischen weit weniger Euphorie auslöst als noch vor einigen Wochen.

Angeblich soll sich die SGE am Verhalten von Aouars Bruder und Berater stoßen. Dieser treibe "ein merkwürdiges Spiel" und pokere auch mit anderen Klubs "um jeden Cent", heißt es. Eintracht Frankfurt will sich allerdings wohl nicht hinhalten lassen.

Zumal dieses Verhalten eindeutig zurückliegenden Meldungen widerspricht. Vor wenigen Wochen noch berichtete die "Bild", Aouar sei "vom Projekt der Eintracht total überzeugt", ein Transfer nahezu beschlossene Sache.

So reagiert Houssem Aouar auf die Gerüchte um Eintracht Frankfurt

Allerdings reagierte der 24-jährige Mittelfeldspieler auf diese Gerüchte durchaus zurückhaltend.

Per Twitter verbreitete Aouar einen Bericht über seinen bevorstehenden Wechsel und kommentierte diesen mit den Worten: "Manche Leute wissen offenbar schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde ... Das ist großartig." Seinen Post versah er mit einem lachenden Smilie.

Nicht auszuschließen, dass der Rechtsfuß seine Verhandlungsposition etwas überschätzt. In der Vergangenheit galt Aouar zeitweise zwar als absolutes Toptalent, inzwischen ist er in Lyon, auch aufgrund einiger Verletzungen, allerdings eher Ergänzungsspieler.