"Es ist Zeit zu gehen": BVB-Flirt lässt aufhorchen

Enzo Le Fée vom FC Lorient könnte sich im Sommer dem BVB anschließen

Durch den feststehenden Abgang von Mahmoud Dahoud und dem drohenden Abschied von Jude Bellingham muss sich der BVB nach Neuzugängen für das zentrale Mittelfeld umsehen. Einer der Kandidaten soll Enzo Le Fée vom FC Lorient sein. Dieser hat nun seine Wechselabsichten im Sommer geäußert.

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommenden Saison hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren. Dennoch hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl noch die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Außer dem bereits feststehenden Abschied von Mahmoud Dahoud machen den Westfalen vor allem einige auslaufende Verträge und der drohende Abgang von Superstar Jude Bellingham zu schaffen.

Sollte das englische Mega-Talent den Bundesliga-Tabellenführer im Sommer verlassen, würde der Bedarf an Neuverpflichtungen im zentralen Mittelfeld noch einmal zunehmen. Gerüchteweise fiel in diesem Zusammenhang auch der Name Enzo Le Fée. Im Januar berichtete der französische Fußball-Experte Mohamed Toubache-Ter, dass der 23-Jährige beim BVB "Priorität besitzt".

BVB-Flirt "erwartet nichts mehr vom Verein"

Nun hat der Mittelfeldspieler vom FC Lorient öffentlich verkündet, den Klub aus der Ligue 1 im Sommer verlassen zu wollen. "Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich habe bis Dezember auf ein Vertragsangebot des FC Lorient gewartet, doch es kam nie. Jetzt erwarte ich nichts mehr vom Verein und verlängere auch nicht mehr", sagte der Leistungsträger, der noch bis 2024 an den Verein gebunden ist, gegenüber "Le Telegramme".

Somit wäre ein Transfer im Sommer die letzte Möglichkeit für Lorient, mit ihrem Eigengewächs eine Ablöse zu generieren. Eine Entwicklung, die wohl auch der BVB aufmerksam verfolgen wird. Durch die kurze Vertragslaufzeit könnten die Schwarz-Gelben nun ein echtes Schnäppchen wittern. Konkurrenz erhalten die Borussen wohl derweil aus dem Rheinland. Auch Bayer 04 Leverkusen beobachte Le Feè genau, heißt es in einem Bericht von Toubache-Ter.